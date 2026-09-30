Imagens da pancadaria viralizaram, ontem, em redes sociaisDivulgação/ Redes Sociais
Em uma das gravações, um homem aparece cercado e agredido por vários taxistas. Em outro momento, dois envolvidos caem no chão e são chutados enquanto permanecem caídos. As imagens não esclarecem o que teria provocado o confronto.
Segundo o RIOgaleão, a confusão ocorreu durante a retirada do ponto do Táxi.Rio localizado no embarque, no segundo piso. A concessionária informou que havia solicitado a mudança à Prefeitura do Rio para melhorar o fluxo de veículos no acesso ao aeroporto.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ao menos 20 taxistas envolvidos em uma briga generalizada, nesta quarta-feira (30), em frente à entrada do Galeão Divulgação/ Redes Sociais https://t.co/55UEhIb6iW— Jornal O Dia (@jornalodia) September 30, 2026
"A equipe de segurança do aeroporto atuou no início da tarde desta quarta-feira para conter um conflito entre taxistas de cooperativas e do Táxi.Rio. O episódio ocorreu durante a retirada do ponto do Táxi.Rio do Embarque (2º piso), solicitada pela concessionária junto à Prefeitura para melhorar o fluxo de veículos no acesso ao embarque. A situação foi controlada, e o batalhão responsável pela área reforçou o policiamento no local.
O RIOgaleão reforça que, em parceria com os órgãos públicos, está sempre empenhado em adotar medidas para quem usa o táxi para chegar ou sair do aeroporto", prometeu.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policiamento está intensificado e atuando para estabilizar a região. "Até o momento, não houve registro de ocorrência com essas características na delegacia da área", disse a corporação.
A reportagem de O DIA tentou contato, por e-mail, às 14h38, com o Sindicato dos Taxistas Autônomos, mas não recebeu retorno até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.
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