Imagens da pancadaria viralizaram, ontem, em redes sociais - Divulgação/ Redes Sociais

Imagens da pancadaria viralizaram, ontem, em redes sociaisDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 30/09/2026 15:33

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ao menos 20 taxistas envolvidos em uma briga generalizada, nesta quarta-feira (30), em frente à entrada do Galeão Divulgação/ Redes Sociais https://t.co/55UEhIb6iW — Jornal O Dia (@jornalodia) September 30, 2026

"A equipe de segurança do aeroporto atuou no início da tarde desta quarta-feira para conter um conflito entre taxistas de cooperativas e do Táxi.Rio. O episódio ocorreu durante a retirada do ponto do Táxi.Rio do Embarque (2º piso), solicitada pela concessionária junto à Prefeitura para melhorar o fluxo de veículos no acesso ao embarque. A situação foi controlada, e o batalhão responsável pela área reforçou o policiamento no local.O RIOgaleão reforça que, em parceria com os órgãos públicos, está sempre empenhado em adotar medidas para quem usa o táxi para chegar ou sair do aeroporto", prometeu.Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policiamento está intensificado e atuando para estabilizar a região. "Até o momento, não houve registro de ocorrência com essas características na delegacia da área", disse a corporação.A reportagem detentou contato, por e-mail, às 14h38, com o Sindicato dos Taxistas Autônomos, mas não recebeu retorno até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.