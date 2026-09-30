Palácio Guanabara - Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia

Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia

Publicado 30/09/2026 21:24

Eduardo Paes visitou o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na Zona Norte, onde anunciou a criação de oito unidades semelhantes em diferentes regiões do estado. Segundo ele, os futuros Super Centros de Especialidades terão como objetivo reduzir as filas por consultas, exames e procedimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).

O candidato afirmou que o modelo implantado na capital ajudou a diminuir a demanda reprimida da regulação municipal e prometeu ampliar a contratação de médicos especialistas para garantir o funcionamento das novas unidades.



Na Baixada Fluminense, Douglas Ruas percorreu Belford Roxo e Duque de Caxias em carreatas e caminhadas. Durante a agenda, o candidato do PL reiterou a promessa de convocar excedentes dos concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e do Degase já no início de um eventual mandato.



Ruas também defendeu investimentos em infraestrutura por meio do programa "Governo Presente nas Cidades", que prevê a participação dos moradores na definição das prioridades de cada município.



Anthony Garotinho participou de uma carreata na Baixada e apresentou propostas voltadas para educação e mercado de trabalho. O candidato afirmou que pretende manter as disciplinas tradicionais no turno da manhã e utilizar o período da tarde para formação tecnológica dos estudantes.



Segundo Garotinho, a qualificação profissional será fundamental para preparar os jovens para as transformações provocadas pela inteligência artificial e pelas novas tecnologias. Ele também defendeu incentivos para a retomada do setor naval no estado.



Na Região Serrana, Coronel Busnello (Missão) caminhou pelo Centro de Petrópolis. O candidato afirmou que pretende reduzir o número de secretarias estaduais e de cargos comissionados como forma de enxugar a máquina pública. Ele também propôs auditorias em contratos do estado e a implantação de um prontuário único na rede pública de saúde.



André Marinho (Novo) realizou panfletagens em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Já William Siri (PSOL) não teve agenda pública divulgada.



Juliete Pantoja (UP) realizou atividades internas e participou de um debate.



Cyro Garcia (PSTU) fez panfletagem na UERJ, no campus Maracanã, e participou de um debate, à tarde.



Luan Monteiro (PCO) não informou compromissos de campanha ao longo do dia.