Especialista em segurança pública Ricardo Gennari diz que é preciso mudar a estratégiaDivulgação
A dimensão desse desafio aparece nos próprios números da inteligência financeira brasileira. Em 2025, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) produziu 20.548 Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), recorde histórico que representa um crescimento de 9,52% em relação aos 18.762 relatórios produzidos no ano anterior. A base utilizada pelo órgão já reúne mais de 65 milhões de comunicações de operações financeiras.
"Esses números mostram a dimensão do fluxo de informações que precisa ser analisado. O desafio não é apenas receber dados sobre operações suspeitas, mas transformar esse enorme volume de informações em inteligência capaz de identificar quem movimenta, controla e se beneficia do dinheiro do crime", avalia Gennari.
Uma das estruturas que entrou definitivamente no radar das autoridades são as chamadas contas-bolsão, utilizadas para concentrar recursos de diferentes pessoas em uma mesma conta, dificultando a identificação de quem efetivamente realiza cada operação. A preocupação levou o Banco Central a reforçar as regras para identificação e encerramento de contas utilizadas para ocultar ou substituir obrigações financeiras de terceiros.
Segundo Gennari, a sofisticação dessas estruturas revela uma transformação importante do próprio crime organizado. "Para movimentar grandes volumes dentro da economia formal é necessário conhecimento técnico. Entram nessa engrenagem estruturas empresariais, intermediários, laranjas e pessoas capazes de compreender mecanismos financeiros e societários. Quanto mais sofisticado se torna o crime, mais especializada precisa ser a resposta do Estado", afirma.
Setor de combustíveis na mira
Um posto de combustível, uma empresa ou uma fintech não são criminosos por natureza. O problema acontece quando estruturas legítimas são utilizadas para movimentar, misturar ou ocultar dinheiro ilícito. Essa infiltração na economia formal é particularmente perigosa porque dificulta a identificação da origem dos recursos.
Para o especialista, é nesse cenário que a estratégia internacionalmente conhecida como 'follow the money' (siga o dinheiro) se torna fundamental. Em vez de concentrar o combate apenas nos crimes que geram os recursos, a investigação financeira procura descobrir como o dinheiro circula, onde é aplicado, quem controla as operações e quem aparece como beneficiário final.
"Quando você consegue seguir o dinheiro, chega mais perto do centro de poder de uma organização criminosa. É o dinheiro que financia expansão, corrupção, patrimônio e capacidade operacional. Interromper esse fluxo significa atingir diretamente a estrutura que mantém essas organizações funcionando", afirma Ricardo Gennari.
Para Gennari, o crescimento da complexidade financeira do crime organizado exige uma resposta igualmente sofisticada do poder público, com integração entre Coaf, Receita Federal, Banco Central, Ministério Público e forças policiais, além de investimento permanente em tecnologia e inteligência financeira.
"O crime organizado trabalha com planejamento, recursos, tecnologia e inteligência. O Estado precisa responder no mesmo nível. Não basta prender quem está na ponta se a estrutura financeira que sustenta a organização continuar funcionando. O crime já aprendeu a seguir o dinheiro. O Estado precisa ser capaz de segui-lo também", conclui Ricardo Gennari.
Advogado criminalista discorre sobre o tema
pós-doutor, doutor e mestre pela PUC/SP, pós-doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, também fala a respeito do cenário atual.
Operação Carbono Oculto - "Desde a Operação Carbono Oculto, o Brasil tem desenvolvido cooperações técnicas estaduais e nacionais a fim de promover uma asfixia financeira para as organizações criminosas. Esse processo foi ainda mais intensificado a partir de maio, quando alguém dos Estados Unidos, acho eu, classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas globais. A partir daí, o Brasil aprofundou as cooperações técnicas, seja com a Receita Federal, seja com o Coaf, seja com Banco Central, a fim de ter o caminho mais eficaz para congelar ativos e promover uma asfixia financeira nas organizações criminosas. Então não causa nenhuma surpresa essa atuação do Coaf, que tem se mostrado muito ativo. O órgão tem uma capacidade gerencial de verificar 70 mil transações financeiras por dia", explica o advogado.
Sistema em aperfeiçoamento - "Essas cooperações técnicas ainda estão em desenvolvimento, de modo que ainda existem lapsos, tanto na fiscalização quanto na própria operação. O governo federal tem buscado criar protocolos e portarias a fim de otimizar o sistema. Por exemplo, a Secretaria da Receita Federal não tinha um programa específico de investigação contra as fintechs. Isso só se tornou viável e eficaz quando ela editou uma instrução normativa dedicada a fiscalizar melhor essas plataformas. O mesmo vai acontecer com as empresas fiscalizatórias no quesito do petróleo. É um processo gradativo. À medida que essas operações vão se desenrolando com êxito, as ferramentas vão se intensificando positivamente", pontua.
Rastreamento - "Como eu mencionei, o método mais eficaz que as autoridades brasileiras desenvolveram para promover essa asfixia financeira é rastrear o caminho do dinheiro. Hoje, as operações são transnacionais: podem começar no Brasil, mas com certeza terminarão em outro país. O Brasil é responsável por um dos maiores fluxos de tráfico de cocaína do mundo atualmente. Promover esse rastreamento, inclusive através da Dark Web e de caminhos complexos como pagamento de criptomoeda é o grande desafio para se infiltrar nesse ambiente e mapear o circuito que o dinheiro faz para a lavagem de dinheiro pelas facções criminosas", aponta.
Lavagem de dinheiro - "A Lei de Lavagem de Dinheiro está desatualizada. Ela não tem uma previsão orçamentária para estruturar uma investigação profunda. É uma lei que já soma quase 30 anos e, claramente, o crime organizado se modernizou e se desenvolveu nesse período. Eu costumo dizer que o Estado brasileiro, tanto em termos legislativos como operacionais, funciona em modo analógico, ao passo que o crime organizado opera de forma totalmente digital. Então o desafio é formular leis mais eficazes, não necessariamente mais duras. A atualização da Lei de Lavagem é essencial para o avanço das investigações, e cabe ao Congresso Nacional promover essa mudança. A PEC da Segurança Pública que o Governo Federal tanto alardeia como solução pode ser um passo válido ao prever um orçamento e uma diretriz na Constituição, mas continuará insuficiente se não houver mecanismos modernos de rastreio de dinheiro e instrumentos necessários para a investigação", finaliza Antonio Gonçalves.
Líderes estão foragidos
Com os novos pedidos à Justiça, o MP busca bloquear bens, congelar contas e obter documentos que revelem os detalhes da compra da distribuidora. Enquanto isso, 'Beto Louco' e 'Primo' seguem como alvos prioritários, considerados as peças centrais de um esquema bilionário com ramificações no crime organizado.
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