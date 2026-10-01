COM RIO vai monitorar o transporte público em tempo real - Reginaldo Pimenta

COM RIO vai monitorar o transporte público em tempo realReginaldo Pimenta

Publicado 01/10/2026 14:40





A partir dos dados recebidos, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) poderá verificar viagens realizadas, intervalos entre os veículos, demanda de passageiros e cumprimento da programação. A proposta é identificar problemas na prestação do serviço e permitir uma resposta mais rápida a situações como longas esperas, irregularidades na oferta e comboios de ônibus.



Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou que a nova estrutura permitirá à Prefeitura ter mais informações sobre a operação dos coletivos.



“É um dia histórico. A Prefeitura vai ter mais ferramentas e mais informação para fiscalizar. Essa inauguração representa uma mudança estrutural na forma como se acompanha o sistema público de transporte na cidade.”, disse Cavaliere.

A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta quinta-feira (1º), o Centro de Operações de Mobilidade Rio (COM RIO), estrutura criada para acompanhar o transporte público da cidade em tempo real. Instalado no Centro de Operações Rio (COR Rio), o espaço vai reunir informações de GPS, bilhetagem digital, câmeras e equipamentos embarcados para ampliar a fiscalização e o planejamento da mobilidade.A partir dos dados recebidos, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) poderá verificar viagens realizadas, intervalos entre os veículos, demanda de passageiros e cumprimento da programação. A proposta é identificar problemas na prestação do serviço e permitir uma resposta mais rápida a situações como longas esperas, irregularidades na oferta e comboios de ônibus.Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou que a nova estrutura permitirá à Prefeitura ter mais informações sobre a operação dos coletivos.“É um dia histórico. A Prefeitura vai ter mais ferramentas e mais informação para fiscalizar. Essa inauguração representa uma mudança estrutural na forma como se acompanha o sistema público de transporte na cidade.”, disse Cavaliere.

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O monitoramento também poderá incluir as condições de funcionamento de itens como ar-condicionado, portas e elevadores de acessibilidade, conforme a implantação dos recursos tecnológicos nos veículos.



Segundo o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, a central deve facilitar a identificação de falhas e a cobrança das empresas responsáveis pelo serviço.



“Os problemas são identificados mais rápido, a Prefeitura ganha mais capacidade para cobrar e fiscalizar os operadores, e os longos intervalos, comboios de ônibus e a regularidade da oferta podem ser corrigidos em tempo real.”, afirmou o secretário de Transportes.



Central terá operação 24 horas



O COM RIO funcionará 24 horas por dia, nos sete dias da semana, com 33 profissionais divididos em turnos. A sala possui dez posições de trabalho destinadas às equipes responsáveis pelo acompanhamento da operação e pelo atendimento de ocorrências.



O espaço conta ainda com três painéis de LED de alta resolução, cada um com quatro metros de extensão. Neles, podem ser exibidos mapas, imagens de câmeras, indicadores e alertas relacionados ao funcionamento do transporte.



Uma tela interativa instalada no centro da sala permite selecionar as informações que serão apresentadas nos painéis e consultar dados sobre a mobilidade da cidade, auxiliando na análise de ocorrências e na tomada de decisões.



O centro também estará conectado ao COR e ao Centro de Operações da Mobi-Rio. A integração permitirá o compartilhamento de informações e a coordenação de ações diante de problemas que afetem o transporte.



Além da fiscalização, a estrutura deverá auxiliar na divulgação de informações sobre a circulação dos ônibus em tempo real, permitindo que passageiros acompanhem as condições do serviço e planejem seus deslocamentos.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro