O escritor Thiago Barcellos acaba de lançar o livro 'Cidade Refém' - Divulgação

O escritor Thiago Barcellos acaba de lançar o livro 'Cidade Refém'Divulgação

Publicado 12/10/2026 16:17

A política no Brasil é desafiadora, principalmente para quem entra nela disposto a fazer diferente e lutar, de fato, pelo povo. Quem está lá dentro sabe o quanto o jogo é duro. Se estiver atrelado a omissões e interesses particulares, o cenário se torna ainda pior. O que se vê no Rio de Janeiro é decepcionante: como permitir que territórios ocupados pelo crime se consolidem a ponto de o próprio Estado não conseguir desfazê-los?

Para o ex-subprefeito Thiago Barcellos, a resposta está nos gabinetes, nas omissões e interesses políticos que alimentam uma engrenagem complexa de poder. É esse funcionamento por dentro da máquina pública que Barcellos se propõe a revelar em 'Cidade Refém — Facções, milícias e políticos: O Rio foi sequestrado'da editora Albatroz, que acaba de ser lançado.

Subprefeito do Centro e da Barra da Tijuca entre 2009 e 2017, o autor transforma sua experiência na administração pública em um mapa dos bastidores do poder carioca. No livro, relata operações que provocaram interferências e pedidos para que determinadas ações fossem interrompidas. Conta, por exemplo, que, depois de fechar estacionamentos irregulares no Centro, foi procurado por políticos; que a interdição de um bar na Lapa e um clube clandestino na Barra provocou uma sucessão de ligações.

"Não era o crime que me ameaçava, era o sistema político", escreve. Para ele, os criminosos armados eram apenas a face visível do problema; os obstáculos mais difíceis surgiam em reuniões, gabinetes e decisões tomadas dentro da própria estrutura institucional. Ao longo da obra, o ex-subprefeito tenta organizar aquilo que, na visão dele, funciona como uma espécie de organograma informal do crime.

O ponto de partida é o território. Facções e milícias ocupam áreas, exploram a construção e a venda de imóveis, cobram por serviços e aumentam sua população sob influência. Mais moradores significam mais consumidores, mais arrecadação paralela e também mais eleitores. Na Muzema, na Zona Oeste, construções irregulares avançam sem fiscalização efetiva, são vendidas e ocupadas e, quando o problema já está consolidado, diferentes órgãos públicos passam a lidar com suas consequências. O caso ganhou dimensão trágica em 2019, quando dois prédios desabaram e 24 pessoas morreram.

O texto dá detalhes de recursos empregados em programas como Morar Carioca, Casa Carioca, Bairro Maravilha entre outros. De acordo com o levantamento apresentado pelo autor, aproximadamente R$ 5 bilhões teriam sido mobilizados entre 2009 e 2025. Pelas projeções do ex-subprefeito, o montante poderia financiar cerca de 12 mil apartamentos adquiridos no mercado privado; entre 25 mil e 30 mil unidades públicas, considerando terrenos e infraestrutura; ou até 40 mil moradias em um modelo de construção pública direta. O autor finaliza: "O Rio precisa ser resgatado".