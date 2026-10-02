HEAT recebe mais uma criança vítima de queimaduras nesta semanaDivulgação
A criança sofreu queimaduras graves na face, no tórax e nos membros inferiores. Após receber atendimento inicial no Hospital Geral de Piraí, o menino foi levado para o CTI pediátrico do HEAT.
Ao todo, três pessoas ficaram feridas. Duas conseguiram chegar ao atendimento médico por meios próprios, enquanto a terceira recebeu o socorro do Samu. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, os três foram encaminhados ao HEAT.
Os pais também receberam os primeiros cuidados no Hospital Geral de Piraí. A mãe permanece entubada no CTI da unidade. Já o pai foi estabilizado e apresenta quadro de saúde estável, segundo familiares.
Outros casos de queimaduras
No dia seguinte, duas irmãs, de 2 e 6 anos, foram encaminhadas ao hospital com queimaduras em cerca de 90% do corpo. As meninas ficaram feridas após a casa onde moravam, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, ser atingida por um incêndio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ambas permanecem em estado grave.
Na quarta-feira (30), um homem de 36 anos, vítima de uma queimadura elétrica em Rio das Ostras, também precisou ser levado ao HEAT. O resgate foi realizado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros. Ele continua internado e apresenta quadro de saúde estável.
135 vítimas de queimaduras
Atualmente, dois pacientes classificados como grandes queimados estão internados no CTI do hospital. Eles permanecem na unidade há quase quatro meses.
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