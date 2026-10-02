HEAT recebe mais uma criança vítima de queimaduras nesta semana - Divulgação

HEAT recebe mais uma criança vítima de queimaduras nesta semanaDivulgação

Publicado 02/10/2026 14:43

Um menino de 1 ano e 10 meses e os pais ficaram gravemente feridos após a explosão de um botijão de gás em uma residência de Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Devido à gravidade dos ferimentos, os três precisaram ser transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na noite desta quinta-feira (1º).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h49 para atender a ocorrência na Avenida Vereador Chequer Elías, tendo como referência o Condomínio Jardim Ipiranga 2, em Barra do Piraí. No local, as equipes encontraram um pequeno foco de incêndio, que foi controlado pelos militares.



A criança sofreu queimaduras graves na face, no tórax e nos membros inferiores. Após receber atendimento inicial no Hospital Geral de Piraí, o menino foi levado para o CTI pediátrico do HEAT.



Ao todo, três pessoas ficaram feridas. Duas conseguiram chegar ao atendimento médico por meios próprios, enquanto a terceira recebeu o socorro do Samu. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, os três foram encaminhados ao HEAT.



Os pais também receberam os primeiros cuidados no Hospital Geral de Piraí. A mãe permanece entubada no CTI da unidade. Já o pai foi estabilizado e apresenta quadro de saúde estável, segundo familiares.



Outros casos de queimaduras





No dia seguinte, duas irmãs,



Na quarta-feira (30), um homem de 36 anos, vítima de uma queimadura elétrica em Rio das Ostras, também precisou ser levado ao HEAT. O resgate foi realizado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros. Ele continua internado e apresenta quadro de saúde estável.

O menino é a quarta criança com queimaduras graves a dar entrada no HEAT nesta semana. Na segunda-feira (29), uma menina de 7 anos chegou ao hospital após sofrer queimaduras provocadas por óleo quente, em Nova Iguaçu.No dia seguinte, duas irmãs, de 2 e 6 anos , foram encaminhadas ao hospital com queimaduras em cerca de 90% do corpo. As meninas ficaram feridas após a casa onde moravam, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, ser atingida por um incêndio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ambas permanecem em estado grave.Na quarta-feira (30), um homem de 36 anos, vítima de uma queimadura elétrica em Rio das Ostras, também precisou ser levado ao HEAT. O resgate foi realizado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros. Ele continua internado e apresenta quadro de saúde estável.

135 vítimas de queimaduras



De janeiro a setembro deste ano, o Hospital Estadual Alberto Torres recebeu 135 vítimas de queimaduras. A unidade é referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas em todo o estado do Rio.



Atualmente, dois pacientes classificados como grandes queimados estão internados no CTI do hospital. Eles permanecem na unidade há quase quatro meses.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral