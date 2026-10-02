Suspeitos foram levados para a 14ª DP após a tentativa de roubo - Divulgação/ Segurança Presente

Suspeitos foram levados para a 14ª DP após a tentativa de rouboDivulgação/ Segurança Presente

Publicado 02/10/2026 16:02





A equipe recebeu informações de pessoas que estavam em um estabelecimento comercial sobre o grupo, que circulava em bicicletas e teria tentado arrancar o cordão das vítimas. Um dos suspeitos carregava uma mochila utilizada por entregadores de aplicativo.



Os agentes conseguiram alcançar um deles durante a abordagem. Os outros três correram em direção a uma praça, mas acabaram encontrados e contidos com ajuda de moradores da região.



De acordo com a 14ª DP (Leblon), dois homens foram conduzidos à delegacia por policiais militares. Eles foram presos em flagrante pelo crime de furto. O caso foi encaminhado à Justiça.

Quatro homens foram detidos por suspeita de tentar roubar o cordão de dois oficiais do Exército Colombiano durante uma abordagem nas proximidades da Rua Joana Angélica, em Ipanema, na Zona Sul carioca. A ação aconteceu durante patrulhamento de agentes do Segurança Presente.A equipe recebeu informações de pessoas que estavam em um estabelecimento comercial sobre o grupo, que circulava em bicicletas e teria tentado arrancar o cordão das vítimas. Um dos suspeitos carregava uma mochila utilizada por entregadores de aplicativo.Os agentes conseguiram alcançar um deles durante a abordagem. Os outros três correram em direção a uma praça, mas acabaram encontrados e contidos com ajuda de moradores da região.De acordo com a 14ª DP (Leblon), dois homens foram conduzidos à delegacia por policiais militares. Eles foram presos em flagrante pelo crime de furto. O caso foi encaminhado à Justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

PM recupera caminhão roubado

Policiais militares recuperaram um caminhão roubado na tarde desta sexta-feira (2), na Rua Aiéra, região do Conjunto Ipase, em Vila Kosmos, na Zona Norte. A ação terminou em confronto após agentes tentarem abordar suspeitos que, segundo a corporação, escoltavam o veículo roubado.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Vila Cruzeiro foram acionadas para uma ocorrência de roubo de carga na região, de domínio do Comando Vermelho (CV)

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um caminhão que estaria sendo acompanhado por uma motocicleta. Ainda segundo a PM, durante a tentativa de abordagem, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados.



Houve troca de tiros e, após o confronto, os suspeitos fugiram em direção ao interior da comunidade. Nenhuma prisão foi realizada durante a ação.



O caminhão roubado foi recuperado pelos policiais e encaminhado para os procedimentos de investigação. A corporação não informou se a carga transportada pelo veículo foi recuperada integralmente.

Após a ocorrência, o policiamento foi reforçado na região. O caso será investigado para identificar os envolvidos na ação criminosa.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral