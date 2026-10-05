Corpo de Gabriel Fernandes foi encontrado na última terça-feira (29)Reprodução/Rede Social
Na próxima quarta-feira (7), será realizada uma missa de sétimo dia em homenagem ao condutor, na Igreja Senhor do Bonfim, no bairro Engenheiro Pedreira, em Jperi, na Baixada Fluminense. O sepultamento aconteceu no cemitério daa região, no último dia 30.
Gabriel havia saído para trabalhar quando desapareceu. O carro dele foi encontrado batido no Morro do Coco, em Queimados, momentos antes do corpo ser localizado.
"Gabriel foi vítima de um roubo que terminou da forma mais cruel possível. Segundo as informações que chegaram à nossa família, seis menores de idade participaram do roubo do veículo. Mas não bastou roubar. Tiraram a vida dele com uma crueldade tão grande que eu não consigo — e nem quero — descrever aqui. A violência foi tamanha que nossa família não teve sequer o direito de uma última despedida. O caixão precisou permanecer fechado", afirmou uma familiar.
Nas redes sociais, parentes também fizeram um apelo por Justiça e afirmaram que, apesar de serem menores de idade, os envolvidos devem responder pelo que fizeram.
"Na hora de roubar, agredir e tirar o Gabriel de dentro de uma família, ninguém pensou na idade. Ninguém pensou na dor que ficaria. Ninguém pensou nas pessoas que o amavam. Nós pensamos. E vamos carregar essa dor para o resto das nossas vidas. Não queremos vingança. Queremos que todos os responsáveis respondam pelos seus atos, independentemente da idade", disse.
A parente desejou ainda que nenhuma família passe pela mesma situação. "Uma vida foi arrancada. Uma família foi destruída pela dor. E tudo o que pedimos é que os responsáveis respondam pelo que fizeram. Por ele. Por nós. Para que nenhuma outra família passe por isso", destacou.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se já identificou os envolvidos no crime.
Motorista fica ferido em acidente no Centro
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 3h57 para atender a um acidente em frente à Prefeitura, no sentido Praça da Bandeira. A vítima, um homem de aproximadamente 40 anos, foi encaminhada com ferimentos de gravidade intermediária ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dele.
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