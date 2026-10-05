Homem condenado por estupro de vulnerável contra o próprio filho de 12 anos foi preso na Barra da Tijuca - Divulgação PCRJ

Homem condenado por estupro de vulnerável contra o próprio filho de 12 anos foi preso na Barra da TijucaDivulgação PCRJ

Publicado 05/10/2026 19:52





Segundo a Polícia Civil, o adolescente revelou à mãe que havia sofrido abuso sexual cometido pelo pai no local onde ele trabalhava. Durante as apurações, o menino também contou que uma irmã teria sido vítima de violência sexual praticada pelo mesmo homem.



O caso envolvendo a menina já havia sido registrado anteriormente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu.



Após o relato, agentes da DCAV fizeram diligências e monitoraram o suspeito até encontrá-lo na Barra da Tijuca. Ele também possui uma anotação criminal por lesão corporal no contexto de violência doméstica.



A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de condenação definitiva a 12 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Um homem condenado a 12 anos de prisão por estuprar o próprio filho, de 12 anos, acabou preso no ambiente de trabalho nesta segunda-feira (5), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. A ação partiu de agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).Segundo a Polícia Civil, o adolescente revelou à mãe que havia sofrido abuso sexual cometido pelo pai no local onde ele trabalhava. Durante as apurações, o menino também contou que uma irmã teria sido vítima de violência sexual praticada pelo mesmo homem.O caso envolvendo a menina já havia sido registrado anteriormente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu.Após o relato, agentes da DCAV fizeram diligências e monitoraram o suspeito até encontrá-lo na Barra da Tijuca. Ele também possui uma anotação criminal por lesão corporal no contexto de violência doméstica.A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de condenação definitiva a 12 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

Suspeito de latrocínio em Niterói





O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo. Um homem foi preso na última sexta-feira (2) suspeito de matar a tiros o comerciante Severino José da Silva, de 75 anos, durante um assalto a um bar em Nova Cidade, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A captura de Felipe Pinto Athaydes, que tinha contra si um mandado de prisão temporária por latrocínio, foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (5).O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo.

As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apontaram ainda que o mesmo grupo assaltou outro comércio da região poucos minutos antes do homicídio.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral