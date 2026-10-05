Homem condenado por estupro de vulnerável contra o próprio filho de 12 anos foi preso na Barra da TijucaDivulgação PCRJ
Segundo a Polícia Civil, o adolescente revelou à mãe que havia sofrido abuso sexual cometido pelo pai no local onde ele trabalhava. Durante as apurações, o menino também contou que uma irmã teria sido vítima de violência sexual praticada pelo mesmo homem.
O caso envolvendo a menina já havia sido registrado anteriormente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu.
Após o relato, agentes da DCAV fizeram diligências e monitoraram o suspeito até encontrá-lo na Barra da Tijuca. Ele também possui uma anotação criminal por lesão corporal no contexto de violência doméstica.
A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de condenação definitiva a 12 anos pelo crime de estupro de vulnerável.
Suspeito de latrocínio em Niterói
O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo.
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