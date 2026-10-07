A Polícia Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros, faz buscas por Mariana Queiroz de Carvalho, de 11 anos, moradora de Ipiranga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina desapareceu na última quinta-feira (1º), por volta das 12h, após sair de casa com destino à escola, localizada no mesmo bairro.
Para ajudar na procura, o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem ao paradeiro da criança. Segundo familiares, Mariana usava uniforme da rede municipal de ensino e carregava uma mochila lilás.
Na terça-feira (6), equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de vizinhos, encontraram pedaços de roupas e tranças de cabelo em uma área de mata próxima à casa da família. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar se o material pertencia a Mariana.
No fim de semana, parte de sua residência pegou fogo. Segundo a mãe relatou à polícia, ela ficou desesperada por não conseguir encontrar a filha e decidiu queimar algumas roupas da menina.
O desaparecimento repercutiu nas redes sociais, com a circulação de cartazes com fotos da menina. Nos últimos dias, moradores também realizaram uma manifestação na região onde Mariana desapareceu para cobrar maior empenho das autoridades nas buscas.
A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da DHBF. Os pais da criança já prestaram depoimento na unidade, e outras testemunhas serão ouvidas no decorrer da apuração. Agentes realizam diligências para localizar a menina.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Mariana pode entrar em contato com o Programa Desaparecidos, pelo WhatsApp (21) 98849-6254 ou pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177 (interior). O anonimato é garantido.
De acordo com testemunhas, ela estava sob os cuidados dos irmãos adolescentes quando desapareceu. A mãe teria saído para levar a avó ao médico e o pai estaria trabalhando.
Na ocasião, as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A investigação está em andamento na 62ª DP (Imbariê) e o corpo da vítima foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necrópsia. Agentes também realizaram a perícia na casa e outras diligências são realizadas para apurar os fatos.
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