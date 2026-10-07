Mariana Quwiroz de Carvalho - Divulgação

Mariana Quwiroz de CarvalhoDivulgação

Publicado 07/10/2026 09:57





Para ajudar na procura, o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem ao paradeiro da criança. Segundo familiares, Mariana usava uniforme da rede municipal de ensino e carregava uma mochila lilás.



Na terça-feira (6), equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de vizinhos, encontraram pedaços de roupas e tranças de cabelo em uma área de mata próxima à casa da família. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar se o material pertencia a Mariana.



No fim de semana, parte de sua residência pegou fogo. Segundo a mãe relatou à polícia, ela ficou desesperada por não conseguir encontrar a filha e decidiu queimar algumas roupas da menina. A Polícia Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros, faz buscas por Mariana Queiroz de Carvalho, de 11 anos, moradora de Ipiranga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina desapareceu na última quinta-feira (1º), por volta das 12h, após sair de casa com destino à escola, localizada no mesmo bairro.Para ajudar na procura, o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem ao paradeiro da criança. Segundo familiares, Mariana usava uniforme da rede municipal de ensino e carregava uma mochila lilás.Na terça-feira (6), equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de vizinhos, encontraram pedaços de roupas e tranças de cabelo em uma área de mata próxima à casa da família. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar se o material pertencia a Mariana.No fim de semana, parte de sua residência pegou fogo. Segundo a mãe relatou à polícia, ela ficou desesperada por não conseguir encontrar a filha e decidiu queimar algumas roupas da menina.

O desaparecimento repercutiu nas redes sociais, com a circulação de cartazes com fotos da menina. Nos últimos dias, moradores também realizaram uma manifestação na região onde Mariana desapareceu para cobrar maior empenho das autoridades nas buscas.



A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da DHBF. Os pais da criança já prestaram depoimento na unidade, e outras testemunhas serão ouvidas no decorrer da apuração. Agentes realizam diligências para localizar a menina.



Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Mariana pode entrar em contato com o Programa Desaparecidos, pelo WhatsApp (21) 98849-6254 ou pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177 (interior). O anonimato é garantido.

Menina de 4 anos é encontrada morta em piscina





De acordo com testemunhas, ela estava sob os cuidados dos irmãos adolescentes quando desapareceu. A mãe teria saído para levar a avó ao médico e o pai estaria trabalhando. Uma menina de 4 anos foi encontrada morta na piscina da casa de um vizinho no bairro Santa Lúc ia, no distrito de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (1º). Segundo a família, a criança estava desaparecida desde as 16h do dia anterior.De acordo com testemunhas, ela estava sob os cuidados dos irmãos adolescentes quando desapareceu. A mãe teria saído para levar a avó ao médico e o pai estaria trabalhando.

Na ocasião, as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A investigação está em andamento na 62ª DP (Imbariê) e o corpo da vítima foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necrópsia. Agentes também realizaram a perícia na casa e outras diligências são realizadas para apurar os fatos.