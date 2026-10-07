Campanha de doação de sangue do Cremerj, em parceria com o Hemorio, na sede do Cremerj, no auditório Júlio Sanderson, na Praia de Botafogo. - Reginaldo Pimenta

Campanha de doação de sangue do Cremerj, em parceria com o Hemorio, na sede do Cremerj, no auditório Júlio Sanderson, na Praia de Botafogo.Reginaldo Pimenta

Publicado 07/10/2026 17:58 | Atualizado 07/10/2026 18:18

A sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj ), em Botafogo, Zona Sul, recebeu nesta quarta-feira (7) uma campanha de doação de sangue promovida em parceria com o Hemorio. A iniciativa teve como objetivo incentivar novos doadores e reforçar os estoques de sangue utilizados por aproximadamente 100 unidades de saúde fluminenses.

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De acordo com o Hemorio, são necessários cerca de 400 doadores por dia para manter o abastecimento da rede. Em 2025, foram coletadas 96 mil bolsas de sangue. Neste ano, o número já ultrapassa 63 mil bolsas.



Entre os participantes da campanha estava a contadora Rosângela Silva Barbosa, de 47 anos, que destacou a importância da mobilização.



“Queria conscientizar as pessoas de virem doar sangue, porque é uma campanha muito importante. É onde a gente vê a necessidade que os hospitais têm. Se a população puder se conscientizar e vir, é uma boa campanha mesmo. É preciso doar vida”, afirmou.



A ação também atraiu pessoas que fizeram a primeira doação. Foi o caso da estudante de Administração Pública Amanda Ribeiro do Carmo Martins, de 20 anos.



“É a minha primeira vez doando aqui no Rio. Vim acompanhada de uma amiga por incentivo dela também. Acho uma causa muito importante. Não vinha antes exatamente por falta de tempo, mas era algo que eu queria fazer ainda este ano. Decidi vir hoje para ajudar mais pessoas”, contou.



Amanda afirmou que pretende transformar a experiência em hábito. "Agora vou virar doadora com certeza. Ano que vem vou doar de novo”, disse.



Já a estudante Tainá Maria de Almeida, de 21 anos, participou da campanha como doadora recorrente e aproveitou para incentivar outras pessoas a aderirem à causa.



“É a minha quarta ou quinta vez doando. Eu trouxe uma amiga também para doar porque já fazia quase um ano que eu não vinha. Pretendo continuar doando como sempre fiz. Espero que mais gente se sinta incentivada a fazer o mesmo, porque nunca se sabe quando você pode ser o próximo a precisar”, destacou.



Além da campanha, novas regras para doação de sangue entraram em vigor em todo o país neste mês. Entre as mudanças está a possibilidade de doadores regulares continuarem contribuindo mesmo após completarem 70 anos, desde que mantenham as condições de saúde exigidas para a doação.



O Hemorio orienta que os interessados não estejam em jejum, evitem alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores e não consumam bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a coleta. Mais informações podem ser obtidas pelo Disque-Sangue, no telefone 0800 282 0708.

Colaborou Reginaldo Pimenta