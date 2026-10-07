Santhiago foi preso sob suspeita de matar o próprio irmão em MaricáDivulgação PCRJ
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 29 de setembro, na casa da mãe dos dois, no bairro Mumbuca. Os irmãos teriam iniciado uma discussão e entrado em luta corporal. Durante a briga, Santhiago pegou uma faca e atingiu Luiz Alex no peito. Na sequência, deixou o imóvel.
As investigações indicam que desentendimentos familiares recorrentes, relacionados à moradia e à convivência, estariam por trás da discussão.
Após reunir informações sobre o homicídio, os agentes solicitaram à Justiça a prisão temporária de Santhiago. A medida recebeu autorização e, por meio de diligências de inteligência e monitoramento, os policiais localizaram o suspeito em Maricá.
Ele responde por homicídio doloso e permanece à disposição da Justiça. A DHNSG continua ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias da morte.
Relembre o caso
A Guarda Municipal foi a primeira força a chegar ao endereço, após receber o chamado pelo grupo institucional da corporação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do homem. Policiais do 12º BPM (Niterói) também deram apoio à ocorrência.
A Defesa Civil de Niterói acionou o rabecão às 14h35 para realizar a remoção do corpo.
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