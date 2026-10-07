Santhiago foi preso sob suspeita de matar o próprio irmão em Maricá - Divulgação PCRJ

Santhiago foi preso sob suspeita de matar o próprio irmão em MaricáDivulgação PCRJ

Publicado 07/10/2026 16:45 | Atualizado 07/10/2026 18:12

Santhiago Silva Monteiro dos Santos foi preso sob suspeita de matar o próprio irmão com uma facada no peito, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Encontrado nesta terça-feira (6), ele teve a prisão temporária cumprida por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A vítima, Luiz Alex da Silva Oliveira Garcia, tinha 23 anos.

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Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 29 de setembro, na casa da mãe dos dois, no bairro Mumbuca. Os irmãos teriam iniciado uma discussão e entrado em luta corporal. Durante a briga, Santhiago pegou uma faca e atingiu Luiz Alex no peito. Na sequência, deixou o imóvel.



As investigações indicam que desentendimentos familiares recorrentes, relacionados à moradia e à convivência, estariam por trás da discussão.



Após reunir informações sobre o homicídio, os agentes solicitaram à Justiça a prisão temporária de Santhiago. A medida recebeu autorização e, por meio de diligências de inteligência e monitoramento, os policiais localizaram o suspeito em Maricá.



Ele responde por homicídio doloso e permanece à disposição da Justiça. A DHNSG continua ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias da morte. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 29 de setembro, na casa da mãe dos dois, no bairro Mumbuca. Os irmãos teriam iniciado uma discussão e entrado em luta corporal. Durante a briga, Santhiago pegou uma faca e atingiu Luiz Alex no peito. Na sequência, deixou o imóvel.As investigações indicam que desentendimentos familiares recorrentes, relacionados à moradia e à convivência, estariam por trás da discussão.Após reunir informações sobre o homicídio, os agentes solicitaram à Justiça a prisão temporária de Santhiago. A medida recebeu autorização e, por meio de diligências de inteligência e monitoramento, os policiais localizaram o suspeito em Maricá.Ele responde por homicídio doloso e permanece à disposição da Justiça. A DHNSG continua ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias da morte.

Relembre o caso







A Guarda Municipal foi a primeira força a chegar ao endereço, após receber o chamado pelo grupo institucional da corporação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do homem. Policiais do 12º BPM (Niterói) também deram apoio à ocorrência.



A Defesa Civil de Niterói acionou o rabecão às 14h35 para realizar a remoção do corpo. Luiz Alex da Silva Oliveira Garcia morreu na manhã de 29 de setembro, depois de ser atingido por um objeto perfurocortante na Rua Andrelina Carlota da Conceição, em Mumbuca. Moradores relataram que o suspeito deixou a região antes da chegada das equipes de segurança.A Guarda Municipal foi a primeira força a chegar ao endereço, após receber o chamado pelo grupo institucional da corporação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do homem. Policiais do 12º BPM (Niterói) também deram apoio à ocorrência.A Defesa Civil de Niterói acionou o rabecão às 14h35 para realizar a remoção do corpo.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral