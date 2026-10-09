Instalação de booster na Freguesia - Divulgação

Instalação de booster na FreguesiaDivulgação

Publicado 09/10/2026 11:20

Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio , estão sendo beneficiados por melhorias no abastecimento de água. A Águas do Rio instalou 12 boosters, sistemas de bombeamento que aumentam a pressão da rede e facilitam a distribuição de água em diferentes pontos da região. As intervenções já beneficiam mais de 16 mil pessoas.

Instalação de booster na Freguesia Divulgação

Entre os locais contemplados está a Rua Maici, onde moradores de um condomínio enfrentaram, durante anos, dificuldades para receber água regularmente. Para manter o abastecimento, era necessário recorrer à contratação de caminhões-pipa.

A situação começou a mudar após a instalação de um equipamento de bombeamento na Rua Catugi, que contribuiu para melhorar a distribuição de água para 1.187 pessoas que vivem nas proximidades.

Segundo Fábio Serqueira, de 47 anos, síndico de um prédio na Rua Maici, a intervenção trouxe mudanças para a rotina dos moradores. Além da instalação da bomba, a substituição da tubulação contribuiu para melhorar o fornecimento.

Síndico de prédio diz que viu melhoria no abastecimento com instalação de booster Divulgação

"Foi difícil durante um período, porque os moradores reclamavam muito da falta de água e nós precisávamos contratar caminhão-pipa. Depois da instalação da bomba e da troca da tubulação, começou a chegar água todos os dias e não tivemos mais problemas. Hoje, não temos mais do que reclamar", conta.



Os boosters funcionam impulsionando a água pela rede de distribuição, ajudando a aumentar a pressão e a fazer com que o abastecimento alcance imóveis que enfrentam dificuldades para receber água de maneira contínua.



De acordo com Daniel Rodrigues, coordenador de Manutenção de Água e Esgoto da Águas do Rio, a instalação dos equipamentos busca atender às necessidades específicas de áreas com problemas históricos de abastecimento.



"Essa era uma região que apresentava uma dificuldade histórica de abastecimento, principalmente por conta das condições da rede e da pressão da água. A instalação do booster foi importante justamente para reforçar o sistema e melhorar a distribuição para os imóveis. Nosso objetivo é que os moradores tenham mais regularidade no abastecimento e não precisem mais recorrer a alternativas", afirma.

Investimento em saneamento

As intervenções na Ilha do Governador integram o plano de expansão e modernização do saneamento básico da Águas do Rio, que atua na região desde novembro de 2021.



Desde o início da operação, a concessionária afirma ter investido R$ 6,4 bilhões nas áreas sob sua responsabilidade. Segundo a empresa, as ações já beneficiaram 3,5 milhões de pessoas com obras de modernização e incluíram a implantação ou substituição de mais de 1,9 mil quilômetros de redes de abastecimento de água em todo o estado do Rio de Janeiro.