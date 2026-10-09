Linha Amarela terá movimentação intensa no feriado - Divulgação/Lamsa

Linha Amarela terá movimentação intensa no feriadoDivulgação/Lamsa

Publicado 09/10/2026 19:37 | Atualizado 09/10/2026 19:39

Quem pretende deixar a cidade do Rio de Janeiro durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida deve se preparar para o aumento do movimento nas principais vias de saída da capital. A Linha Amarela prevê a passagem de mais de 538 mil veículos pela praça do pedágio entre o fim de semana e a segunda-feira (12), enquanto a Ponte Rio-Niterói estima cerca de 857 mil veículos até terça-feira (13).





Na Linha Amarela, a previsão no sábado (10), é de fluxo moderado entre 8h e 18h. Para domingo (11) e segunda-feira, feriado nacional, a expectativa é de movimento moderado das 11h às 19h.



A concessionária Lamsa informou que terá cerca de 50 colaboradores por turno, com reforço nas cabines de pedágio e nas equipes de operação de tráfego. Painéis eletrônicos também vão fornecer informações sobre as condições da via e orientar os motoristas. LEIA MAIS: Justiça autoriza Vasco a jogar no Maracanã contra o Boca Juniors Na Linha Amarela, a previsão no sábado (10), é de fluxo moderado entre 8h e 18h. Para domingo (11) e segunda-feira, feriado nacional, a expectativa é de movimento moderado das 11h às 19h.A concessionária Lamsa informou que terá cerca de 50 colaboradores por turno, com reforço nas cabines de pedágio e nas equipes de operação de tráfego. Painéis eletrônicos também vão fornecer informações sobre as condições da via e orientar os motoristas.





Ponte Rio-Niterói terá fluxo intenso na saída





Na Ponte Rio-Niterói, o movimento deve se concentrar no sentido Niterói, utilizado por quem segue em direção à Região dos Lagos. A estimativa é de aproximadamente 155 mil veículos por dia na quinta e na sexta-feira.



A concessionária Ecovias Ponte também prevê aumento no tráfego durante o retorno. Na terça-feira (13), a circulação deve chegar a cerca de 156 mil veículos no sentido Niterói, com a combinação do deslocamento de volta do feriado e do trânsito habitual de um dia útil.





Via Lagos e rodovias federais também terão operação especial





Para quem segue da capital em direção à Região dos Lagos, a Via Lagos (RJ-124) estima a circulação de 141 mil veículos até terça-feira (13). O maior movimento na saída é esperado na sexta, entre 14h e 16h. Na segunda-feira, a previsão é de tráfego mais intenso no sentido Rio de Janeiro a partir das 11h, com pico por volta do meio-dia.



A concessionária recomenda o uso dos totens de autoatendimento nas praças de pedágio e das pistas automáticas para veículos com TAG. Cartões de débito e crédito, PIX e dinheiro também estão entre as formas de pagamento disponíveis.



Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a estimativa é de aproximadamente 1,45 milhão de veículos no trecho administrado pela RioSP durante o período. A concessionária manterá a operação Romaria Segura 2026 para atender os peregrinos que seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. A estrutura inclui 23 tendas de orientação ao longo da Dutra e outras seis na Rota da Luz.



Na BR-116, no trecho da Rio-Teresópolis, a previsão é de cerca de 214 mil veículos, com maior movimento em direção à serra na sexta-feira e retorno mais intenso ao Rio na segunda.



Já na BR-040, a estimativa é de aproximadamente 218,5 mil veículos no trecho entre Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro durante os quatro dias considerados pela concessionária Elovias. A empresa alerta para intervenções nas pistas de subida e descida da Serra de Petrópolis, onde os trechos em obras estão sinalizados.





Motoristas devem revisar veículos antes de viajar





As concessionárias recomendam que os motoristas verifiquem pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água antes de pegar a estrada. Também é importante descansar antes de dirigir, respeitar os limites de velocidade e utilizar o cinto de segurança em todos os assentos.



O uso do celular ao volante deve ser evitado. Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente. Sempre que possível, os deslocamentos devem ser planejados para horários de menor movimento.