Evento gratuito integra as comemorações dos 30 anos da Comunidade Católica Shalom no Rio - Divulgação/ Shalom Rio

Evento gratuito integra as comemorações dos 30 anos da Comunidade Católica Shalom no RioDivulgação/ Shalom Rio

Publicado 10/10/2026 15:18





A edição deste ano integra as comemorações dos 30 anos da presença da comunidade no Rio de Janeiro e tem como tema “Construindo a Cidade da Paz”. Nas edições anteriores, o festival acontecia no Terreirão do Samba, no Centro. A mudança para a orla busca aproximar a iniciativa do público que frequenta a praia.



“Para nós, da Comunidade Shalom, é uma alegria realizar o Halleluya pela primeira vez na praia. É um festival inédito, que reúne esporte, cultura, arte, música e fé, com o desejo de construir essa Cidade da Paz. Queremos ser essa Igreja em saída, que vai ao encontro do povo e apresenta o Ressuscitado e a esperança, que para nós não é mero otimismo ou bom humor, mas uma pessoa”, afirmou Emanuell Barroso, coordenador de eventos da comunidade no Rio.

O Festival Halleluya terá uma edição inédita na praia neste fim de semana, com música, esporte e atividades religiosas gratuitas no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Promovido pela Comunidade Católica Shalom, o evento acontece neste sábado (10) e domingo (11), na Praia do Guido, e reúne atrações musicais, práticas esportivas e espaços de oração.A edição deste ano integra as comemorações dos 30 anos da presença da comunidade no Rio de Janeiro e tem como tema “Construindo a Cidade da Paz”. Nas edições anteriores, o festival acontecia no Terreirão do Samba, no Centro. A mudança para a orla busca aproximar a iniciativa do público que frequenta a praia.“Para nós, da Comunidade Shalom, é uma alegria realizar o Halleluya pela primeira vez na praia. É um festival inédito, que reúne esporte, cultura, arte, música e fé, com o desejo de construir essa Cidade da Paz. Queremos ser essa Igreja em saída, que vai ao encontro do povo e apresenta o Ressuscitado e a esperança, que para nós não é mero otimismo ou bom humor, mas uma pessoa”, afirmou Emanuell Barroso, coordenador de eventos da comunidade no Rio.

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As atividades esportivas começam pela manhã, enquanto os shows estão previstos para as 14h. O palco principal receberá apresentações de Missionário Shalom, Flávio Vitor, Morelzinho, Cosme, Banda DOM e Banda Colo de Deus. A estrutura também contará com práticas de surf, skate, futevôlei e vôlei de praia, além de espaços dedicados à cultura urbana e à alimentação.



Durante os dois dias, o Espaço da Misericórdia oferecerá atendimento de padres para confissões, momentos de oração e aconselhamento espiritual.



Festival também promove solidariedade



Para Emanuell, levar o evento à praia é uma forma de se aproximar da identidade cultural da cidade e ampliar o alcance da mensagem de fé e solidariedade.



“O coração e a alma do carioca estão na areia da praia. Trazer o Halleluya pela primeira vez para esse espaço é uma forma de alcançar o coração da cultura carioca. O festival une fé, esporte e solidariedade. Queremos que esse som da esperança e da solidariedade se espalhe”, disse.



A programação continua no dia 17 de outubro, com o Halleluya Solidário, nos Arcos da Lapa, região central do Rio. Voltada a pessoas em situação de rua, a iniciativa oferece banho, alimentação, corte de cabelo, atendimento médico, odontológico e social, além de auxílio para emissão de documentos.



Segundo o coordenador, a expectativa é reunir mais de duas mil pessoas na próxima edição. De acordo com a organização, as edições anteriores já atenderam mais de 10 mil pessoas em situação de rua na cidade.



Publicação nas redes sociais levou voluntária ao festival



A história de Thays Orrico, de 27 anos, também mostra como o festival pode marcar a trajetória de quem participa. Vocacionada da Comunidade Católica Shalom, ela conheceu o Halleluya em 2016, após encontrar no Facebook uma publicação que buscava voluntários para a equipe de comunicação.



Na época, recém-chegada à comunidade, ela decidiu se inscrever para ajudar na organização. A experiência despertou o desejo de continuar próxima do grupo. Thays voltou a atuar como voluntária em 2024 e conta que a convivência com os integrantes e a participação nas atividades religiosas contribuíram para aprofundar sua experiência de fé.



“Eu estava muito empolgada e feliz de estar ali. Ter conhecido a comunidade naquele ano também foi muito importante, porque eu quis ficar mais próxima, servi-los quando precisassem. Voltei a servir no Festival Halleluya em 2024, quando convivi mais com as pessoas da comunidade, com a rotina e com as missas”, relatou.



Em 2025, segundo ela, uma experiência religiosa a levou a decidir seguir um caminho de discernimento vocacional. Neste ano, Thays continua nessa trajetória e participa novamente do festival como voluntária.



“Tudo isso me aponta para o que vivo hoje, neste ano vocacional, em que estou trilhando esse caminho de discernimento da minha vocação. E tudo começou por causa de uma publicação no Facebook, quando alguém teve a ideia de chamar voluntários para ajudar na comunicação do evento”, afirmou.



Para financiar a estrutura do festival e as atividades sociais, a Comunidade Católica Shalom mantém a campanha “Você Faz o Halleluya”, que recebe contribuições via Pix, pela chave doerj@comshalom.org, e também conta com voluntários.



Serviço



Festival Halleluya

Data: 10 e 11 de outubro

Horário: atividades esportivas pela manhã e shows a partir das 14h

Local: Praia do Guido, Recreio dos Bandeirantes

Entrada gratuita, com doação sugerida de 1 kg de alimento não perecível.



Halleluya Solidário

Data: 17 de outubro

Local: Arcos da Lapa.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral