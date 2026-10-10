Momento em que homem oferece suborno ao policialReprodução
O homem, que não teve seu nome divulgado, foi abordado por policiais militares na região da Estrada da Gávea e conduzido à delegacia. Durante o trajeto, segundo informações divulgadas sobre a ocorrência, ele tentou negociar a própria liberação. A oferta incluía R$ 10 mil em espécie e outros R$ 10 mil por transferência via Pix.
Na delegacia, o suspeito reiterou a proposta depois que o adolescente chegou com parte do valor. Os R$ 10 mil foram apreendidos, e o homem acabou autuado em flagrante por corrupção ativa. A Polícia Civil apura a participação do adolescente no episódio.
Após a prisão, informações encaminhadas pela Polícia Civil de Mato Grosso confirmaram que o homem era procurado pela Justiça daquele estado. De acordo com a 11ª DP, ele teria fugido do sistema prisional e passado a se apresentar usando a identidade de outra pessoa.
A Justiça mato-grossense expediu uma nova ordem de prisão, e o suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário. Segundo informações divulgadas sobre o caso, o mandado está relacionado a acusações de homicídio e tráfico de drogas.
Na gravação, o policial questiona o homem por ter recebido o dinheiro enviado pelo adolescente e afirma que os dois seriam presos. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da entrega dos valores e a participação de cada envolvido.
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