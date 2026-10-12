Bruno Marques, de 46 anos, foi baleado na comunidade do AmorimReprodução/Redes sociais
O ataque aconteceu durante a comemoração, realizada em frente à casa da família. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta pararam nas proximidades e chamaram por um rapaz identificado como Lander de Almeida Souza, de 38 anos, para conversar. Pouco depois, o passageiro teria sacado uma arma e atirado na direção dele.
Os disparos atingiram outras pessoas que estavam no local. Bruno era o tio da aniversariante e estava com o filho de dois anos no colo quando foi baleado. Os outros feridos não foram identificados.
Ainda não há confirmação sobre o que motivou o ataque nem sobre a relação entre os envolvidos. A ocorrência mobilizou policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) de Manguinhos. Em nota, a Polícia Militar informou que não havia operação policial em andamento na região no momento dos disparos.
O caso foi registrado inicialmente na 21ª DP (Bonsucesso) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu a investigação.
A Polícia Civil confirmou que apura a morte de Bruno e os ferimentos sofridos pelas outras três vítimas. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.
A situação do Morro do Amorim ficou tensa no ano passado após relatos de avanço do Comando Vermelho (CV) sobre a comunidade e de ameaças a moradores e comerciantes. Em julho de 2025, criminosos teriam invadido a localidade, ordenado o fechamento de estabelecimentos e mandado moradores permanecerem em casa. Muros foram pichados com referências à facção e à chamada “nova gestão”.
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