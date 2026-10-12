Bruno Marques, de 46 anos, foi baleado na comunidade do Amorim - Reprodução/Redes sociais

Bruno Marques, de 46 anos, foi baleado na comunidade do AmorimReprodução/Redes sociais

Publicado 12/10/2026 20:38

A festa de aniversário de uma adolescente na comunidade do Amorim, em Manguinhos , na Zona Norte, foi marcada por tiros e terminou com um homem morto e outras três pessoas feridas, na noite de domingo (11). Bruno Marques, de 46 anos, chegou a ser levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu. Os demais feridos também foram socorridos e permanecem internados.





O ataque aconteceu durante a comemoração, realizada em frente à casa da família. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta pararam nas proximidades e chamaram por um rapaz identificado como Lander de Almeida Souza, de 38 anos, para conversar. Pouco depois, o passageiro teria sacado uma arma e atirado na direção dele.



Os disparos atingiram outras pessoas que estavam no local. Bruno era o tio da aniversariante e estava com o filho de dois anos no colo quando foi baleado. Os outros feridos não foram identificados. LEIA MAIS: Homem é preso suspeito de envenenar bolo para festa infantil O ataque aconteceu durante a comemoração, realizada em frente à casa da família. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta pararam nas proximidades e chamaram por um rapaz identificado como Lander de Almeida Souza, de 38 anos, para conversar. Pouco depois, o passageiro teria sacado uma arma e atirado na direção dele.Os disparos atingiram outras pessoas que estavam no local. Bruno era o tio da aniversariante e estava com o filho de dois anos no colo quando foi baleado. Os outros feridos não foram identificados.



Ainda não há confirmação sobre o que motivou o ataque nem sobre a relação entre os envolvidos. A ocorrência mobilizou policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) de Manguinhos. Em nota, a Polícia Militar informou que não havia operação policial em andamento na região no momento dos disparos.



O caso foi registrado inicialmente na 21ª DP (Bonsucesso) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu a investigação.



A Polícia Civil confirmou que apura a morte de Bruno e os ferimentos sofridos pelas outras três vítimas. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.

O corpo de Bruno Marques, de 46 anos, será velado nesta terça-feira (13), na Capela Rio Pax, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O enterro está marcado para as 15h.

A comunidade do Amorim, também conhecida como Parque Oswaldo Cruz ou Morro do Amorim, fica em Manguinhos, na Zona Norte. A região tem raízes no início do século XX e está entre as ocupações mais antigas do complexo de Manguinhos. Sua formação foi marcada pela chegada de imigrantes, trabalhadores e funcionários do então Instituto Oswaldo Cruz, atraídos pela proximidade do local de trabalho.



A situação do Morro do Amorim ficou tensa no ano passado após relatos de avanço do Comando Vermelho (CV) sobre a comunidade e de ameaças a moradores e comerciantes. Em julho de 2025, criminosos teriam invadido a localidade, ordenado o fechamento de estabelecimentos e mandado moradores permanecerem em casa. Muros foram pichados com referências à facção e à chamada “nova gestão”.