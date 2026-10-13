Após abordagem, jovens foram conduzidas à 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação / PMERJ

Após abordagem, jovens foram conduzidas à 16ª DP (Barra da Tijuca)Divulgação / PMERJ

Publicado 13/10/2026 10:27

Cinco adolescentes foram apreendidas, na noite desta segunda-feira (12), suspeitas de furtarem uma farmácia, no Barra Shopping, Zona Sudoeste do Rio. Os cinco produtos furtados, entre cosméticos e itens para cabelo, estão avaliados em aproximadamente R$ 300.

Segundo informações da Força Municipal, agentes realizavam patrulhamento na região do BRT e nas proximidades do shopping quando receberam informações de seguranças sobre a suspeita de furto no estabelecimento.



De acordo com o relato da representante da farmácia, três jovens entraram na loja e circularam pelo salão de vendas enquanto as funcionárias atendiam clientes. Uma delas teria escondido um produto de beleza na roupa, enquanto outra teria subtraído outros itens.



Ao perceber a situação, a representante acionou a segurança do shopping e acompanhou as jovens até outra loja. No local, houve um novo desentendimento, com relatos de ameaças e tentativa de agressão contra a funcionária.

Durante as diligências, agentes da Força Municipal localizaram as cinco jovens na Avenida das Américas, após receberem informações sobre a ocorrência na farmácia. Ao perceber a aproximação da equipe, uma delas tentou fugir pela calha do BRT, mas foi alcançada pelos agentes.

Outros produtos foram encontrados com as jovens, entre eles um boné e um short, além de objetos relacionados à ocorrência registrada na farmácia. Os materiais foram recolhidos pela equipe para apresentação à autoridade policial.

Após a abordagem, as cinco jovens foram conduzidas à 16ª DP (Barra da Tijuca), junto com os itens apreendidos. Na unidade policial, a ocorrência foi apresentada à autoridade responsável pelo caso.

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