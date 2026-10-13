Cinco adolescentes foram apreendidas, na noite desta segunda-feira (12), suspeitas de furtarem uma farmácia, no Barra Shopping, Zona Sudoeste do Rio. Os cinco produtos furtados, entre cosméticos e itens para cabelo, estão avaliados em aproximadamente R$ 300.
Segundo informações da Força Municipal, agentes realizavam patrulhamento na região do BRT e nas proximidades do shopping quando receberam informações de seguranças sobre a suspeita de furto no estabelecimento.
De acordo com o relato da representante da farmácia, três jovens entraram na loja e circularam pelo salão de vendas enquanto as funcionárias atendiam clientes. Uma delas teria escondido um produto de beleza na roupa, enquanto outra teria subtraído outros itens.
Ao perceber a situação, a representante acionou a segurança do shopping e acompanhou as jovens até outra loja. No local, houve um novo desentendimento, com relatos de ameaças e tentativa de agressão contra a funcionária.
Durante as diligências, agentes da Força Municipal localizaram as cinco jovens na Avenida das Américas, após receberem informações sobre a ocorrência na farmácia. Ao perceber a aproximação da equipe, uma delas tentou fugir pela calha do BRT, mas foi alcançada pelos agentes.
Outros produtos foram encontrados com as jovens, entre eles um boné e um short, além de objetos relacionados à ocorrência registrada na farmácia. Os materiais foram recolhidos pela equipe para apresentação à autoridade policial.
Após a abordagem, as cinco jovens foram conduzidas à 16ª DP (Barra da Tijuca), junto com os itens apreendidos. Na unidade policial, a ocorrência foi apresentada à autoridade responsável pelo caso.
Dois adolescentes são apreendidos em Botafogo e na Barra
Na Praia de Botafogo, agentes da Divisão de Elite da Guarda Municipal faziam patrulhamento quando foram alertados por motoristas sobre dois indivíduos que estariam observando carros parados no trânsito. Ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos tentaram escapar.
Durante a fuga, um dos adolescentes saltou do Viaduto San Tiago Dantas e ficou ferido. A equipe prestou os primeiros socorros ao jovem, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto para atendimento médico.
Depois de receber os cuidados necessários, o adolescente foi levado à 10ª DP (Botafogo). Na delegacia, foi constatado que havia um mandado de busca e apreensão pendente contra ele.
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