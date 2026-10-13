Amigos e parentes acompanharam o sepultamento Wyllyan Curado da Silva na tarde desta terça-feira (13) - Carlos Elias Júnior/Agência O DIA

Amigos e parentes acompanharam o sepultamento Wyllyan Curado da Silva na tarde desta terça-feira (13) Carlos Elias Júnior/Agência O DIA

Publicado 13/10/2026 12:24

Willyan Curado da Silva, conhecido como Cobra, de 28 anos, foi sepultado na tarde desta terça-feira (13), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O tatuador e integrante do moto clube Vikings, onde o crime ocorreu, morreu após ser baleado por um policial militar , na segunda (12).

Ao O DIA, a perita criminal Cris Reis, companheira da vítima, afirmou que a morte aconteceu sem nenhuma chance de defesa. "Era um ótimo pai, um marido maravilhoso e tiraram a vida dele covardemente, na frente de uma criança. O cara deu tiros nele descendo as escadas ainda, na covardia. Eu que fiquei ali tentando estancar o sangue", contou.

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Nas redes sociais, a mulher compartilhou os últimos instantes que teve com o marido, nesta segunda-feira (12). Em um dos vídeos, Willyan aparece tomando uma dose de tequila com amigos no bar do clube. Cris também fez postagens se despedindo do companheiro.

"Amo tanto você. Foi a melhor pessoa que a vida me deu. Eu nunca vou te esquecer. Te amo, vida, para sempre. Um pai amoroso, um cara feliz, cheio de vida. Você me amou, me respeitou e eu nem sei o que fazer sem você aqui", escreveu.

Willyan era tatuador no Bullet Tattoo Ink, localizado na Rua Baldraco, mesma via da sede do moto clube. As primeiras informações apontavam que ele era dono do local. Em seu perfil, a vítima compartilhava momentos com a família e treinos realizados na academia.

Arma falsa

Segundo a Polícia Militar, o autor do disparo afirmou que se desentendeu com a vítima no moto clube. O PM, que estava de folga, alegou que atirou depois que Willyan sacou uma arma falsa. Essa versão é questionada pela família da vítima.

A corporação informou que policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) da comunidade do Jacaré receberam informações sobre uma ocorrência de homicídio. No local, encontraram a vítima já sem vida. O autor permaneceu no local e se apresentou para a equipe como um companheiro de farda.

O local foi isolado e a área preservada para o trabalho dos peritos da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil disse que os investigadores da especializada colheram depoimentos de testemunhas e que as equipes realizam outras diligências para apurar os fatos.

A PM destacou que a Corregedoria Geral da corporação acompanha o caso e que abrirá um procedimento apuratório para avaliar a conduta do policial.

Colaborou Carlos Elias Júnior