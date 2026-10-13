Prisão foi realizada por agentes da DRCI - Érica Martin / Arquivo O Dia

Prisão foi realizada por agentes da DRCIÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 13/10/2026 19:12





Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) efetuaram a prisão após um trabalho de inteligência e monitoramento que permitiu identificar o paradeiro do condenado. O homem acabou localizado em casa e não ofereceu resistência. A pena deverá ser cumprida em regime fechado. Um homem condenado a mais de 16 anos de prisão por estuprar uma menina de 8 anos foi preso nesta terça-feira (13), em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, os abusos ocorreram em diferentes ocasiões no ano de 2019, época em que a vítima tinha 8 anos.Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) efetuaram a prisão após um trabalho de inteligência e monitoramento que permitiu identificar o paradeiro do condenado. O homem acabou localizado em casa e não ofereceu resistência. A pena deverá ser cumprida em regime fechado.

De acordo com a investigação, o homem aproveitava os momentos em que a menina ficava sob os cuidados de uma parente dele para cometer os abusos.



A família descobriu o crime quando a criança conseguiu contar à mãe o que acontecia. Após o relato, a investigação policial reuniu as provas que resultaram na condenação do autor por estupro de vulnerável.



A reportagem de O Dia não localizou defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

Homem atropela companheira

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a companheira, nesta segunda-feira (12), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Identificado como V.H.S.L., ele tentou atropelar a vítima e a arrastou com seu carro, fugindo na sequência sem prestar socorro.

Uma câmera de segurança flagrou a ação. As imagens mostram a mulher correndo na rua às 13h52 e, em seguida, entrando em uma casa. No quintal, ela abre a torneira e bebe água direto de uma mangueira. É possível observar que estava com a respiração ofegante.

Logo depois, ela sobe uma escada e espia por cima do muro, descendo rápido e se escondendo na sequência. Em seguida, um carro vinho aparece, vindo da mesma direção da mulher, e estaciona em frente à casa, às 13h54.

V.H.S.L. sai do veículo, pega um saco de lixo em frente a residência e coloca do outro lado da rua. Um minuto depois, ele volta para dentro do carro e sai do local, fazendo o retorno. Ao mesmo tempo, a mulher sai da casa e vai atrás.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna