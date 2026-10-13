Amigos e familiares acompanharam o sepultamento de Bruno Marques, de 46 anos na tarde de terça-feira (13), em Inhaúma - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Amigos e familiares acompanharam o sepultamento de Bruno Marques, de 46 anos na tarde de terça-feira (13), em InhaúmaCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 13/10/2026 19:54 | Atualizado 13/10/2026 19:54

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Bruno participava da comemoração, realizada em frente à casa da família, quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos procuraram um homem identificado como Lander de Almeida Souza, de 38 anos, para conversar. Pouco depois, o passageiro teria sacado uma arma e efetuado os disparos.



Os tiros atingiram Bruno e outras três pessoas. Tio da adolescente que fazia aniversário, ele estava com o filho de dois anos no colo quando foi baleado. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu. Os outros feridos também foram levados para unidades de saúde e permaneciam internados, conforme as informações divulgadas inicialmente.



A motivação do ataque ainda não foi esclarecida, assim como a relação entre os envolvidos.



Policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) de Manguinhos foram mobilizados após os disparos. Na ocasião, a Polícia Militar informou que não havia operação policial em andamento na região.



O caso foi registrado inicialmente na 21ª DP (Bonsucesso) e depois encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e realiza diligências para identificar os responsáveis.



A comunidade do Amorim, também conhecida como Parque Oswaldo Cruz ou Morro do Amorim, fica em Manguinhos, na Zona Norte. A região tem raízes no início do século XX e está entre as ocupações mais antigas do complexo de Manguinhos. Sua formação foi marcada pela chegada de imigrantes, trabalhadores e funcionários do então Instituto Oswaldo Cruz, atraídos pela proximidade do local de trabalho.



A situação do Morro do Amorim ficou tensa no ano passado após relatos de avanço do Comando Vermelho (CV) sobre a comunidade e de ameaças a moradores e comerciantes. Em julho de 2025, criminosos teriam invadido a localidade, ordenado o fechamento de estabelecimentos e mandado moradores permanecerem em casa. Muros foram pichados com referências à facção e à chamada “nova gestão”.