Amigos e familiares acompanharam o sepultamento de Bruno Marques, de 46 anos na tarde de terça-feira (13), em InhaúmaCarlos Elias Junior/ Agência O Dia
Os tiros atingiram Bruno e outras três pessoas. Tio da adolescente que fazia aniversário, ele estava com o filho de dois anos no colo quando foi baleado. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu. Os outros feridos também foram levados para unidades de saúde e permaneciam internados, conforme as informações divulgadas inicialmente.
A motivação do ataque ainda não foi esclarecida, assim como a relação entre os envolvidos.
Policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) de Manguinhos foram mobilizados após os disparos. Na ocasião, a Polícia Militar informou que não havia operação policial em andamento na região.
O caso foi registrado inicialmente na 21ª DP (Bonsucesso) e depois encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e realiza diligências para identificar os responsáveis.
A comunidade do Amorim, também conhecida como Parque Oswaldo Cruz ou Morro do Amorim, fica em Manguinhos, na Zona Norte. A região tem raízes no início do século XX e está entre as ocupações mais antigas do complexo de Manguinhos. Sua formação foi marcada pela chegada de imigrantes, trabalhadores e funcionários do então Instituto Oswaldo Cruz, atraídos pela proximidade do local de trabalho.
A situação do Morro do Amorim ficou tensa no ano passado após relatos de avanço do Comando Vermelho (CV) sobre a comunidade e de ameaças a moradores e comerciantes. Em julho de 2025, criminosos teriam invadido a localidade, ordenado o fechamento de estabelecimentos e mandado moradores permanecerem em casa. Muros foram pichados com referências à facção e à chamada “nova gestão”.
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