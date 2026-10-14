Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão - Divulgação / PF

Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensãoDivulgação / PF

Publicado 14/10/2026 07:42

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a Operação Fidúcia, com o objetivo de investigar desvios de recursos públicos a partir de fraudes em uma licitação de mais de R$ 9 milhões destinada ao Hospital Armando Vidal, único hospital público de São Fidélis, no Norte Fluminense. A ação é realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU).

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Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos municípios de São Fidélis e Campos dos Goytacazes, com a participação de policiais federais e auditores da CGU. LEIA MAIS! PMs ligados ao Comando Vermelho são alvos de operação Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos municípios de São Fidélis e Campos dos Goytacazes, com a participação de policiais federais e auditores da CGU.

Segundo a PF e a CGU, as investigações identificaram irregularidades no processo licitatório, incluindo a inversão das etapas de elaboração do projeto e de contratação. Os investigadores também apontaram fortes suspeitas de fraude envolvendo empresas que participaram do certame.



As apurações indicam ainda possíveis irregularidades praticadas por pessoas físicas e jurídicas envolvidas na licitação, incluindo o uso de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”.



Também há indícios de participação de servidores públicos e empresários nas supostas fraudes. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, peculato e associação criminosa. Outros delitos também poderão ser identificados durante o andamento das investigações.



A operação busca reunir provas sobre as irregularidades e esclarecer a possível participação dos envolvidos no esquema investigado, aponta a PF.

São Fidélis fica na região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, às margens do Rio Paraíba do Sul, e é conhecida como "Cidade Poema", em referência às suas belezas naturais e à tradição literária local. Com uma economia ligada principalmente à agricultura e à pecuária, o município também tem atividades nos setores de comércio, indústria e pesca. Entre os destaques históricos e turísticos estão a Igreja Matriz, construções antigas e paisagens naturais, como serras e cachoeiras.

Nota oficial da Associação Hospitalar Armando Vidal

Em nota, a Associação Hospitalar Armando Vidal se pronunciou sobre o caso:

"A Assessoria Jurídica da Associação Hospitalar Armando Vidal vem a público prestar esclarecimentos sobre a diligência de busca e apreensão realizada nas dependências da instituição nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026.



O inquérito que deu origem à medida apura fatos ocorridos no ano de 2022, relacionados à aplicação de recursos federais destinados às obras de reforma e ampliação da unidade hospitalar. Pelas informações disponíveis até o momento, a investigação tem por objeto o procedimento de contratação adotado à época, pela gestão anterior.



A diligência foi integralmente acompanhada por esta Assessoria Jurídica, e a atual gestão disponibilizou às autoridades todos os documentos e informações solicitados.

Cumpre destacar que todos documentos que foram objetos dessa buscar, já haviam sido entregues à Policia Federal no dia 06/10/2026 de modo que essa diligência foi completamente inócua.

A instituição reafirma seu compromisso de colaborar de forma irrestrita com a apuração dos fatos, em observância ao devido processo legal e na confiança de que tudo será integralmente esclarecido.



Esta Assessoria informa, ainda, que o atendimento à população segue funcionando normalmente, sem qualquer prejuízo aos serviços prestados. A Associação Hospitalar Armando Vidal reitera seu compromisso permanente com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos."

Nota oficial da Prefeitura de São Fidélis



A Prefeitura de São Fidélis também comentou sobre a Operação:

"A Prefeitura de São Fidélis esclarece que a operação deflagrada pela Polícia Federal no município nesta quarta-feira, 14 de outubro, está relacionada à contratação de uma empresa pelo Hospital Armando Vidal, realizada em 2022.

O Hospital Armando Vidal é uma instituição privada e filantrópica, que mantém parcerias importantes com a Prefeitura para garantir a continuidade de seus serviços e o atendimento à população. Ressalta-se, portanto, que o hospital não é uma unidade pública municipal. A Prefeitura permanece à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários."