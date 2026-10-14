Homem foi encontrado em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Homem foi encontrado em Inhoaíba, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 14/10/2026 12:09

Um homem, condenado a mais de 15 anos de prisão por estuprar o próprio filho, foi preso, nesta terça-feira (13), em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Na época do crime, a vítima tinha apenas 5 anos. O pai ainda é investigado por abusar sexualmente de uma outra filha, de 7 anos.

Os abusos que resultaram na condenação aconteceram quando o homem morava com o filho, no bairro de Santa Cruz, também na Zona Oeste do Rio. Conforme reconhecido na decisão judicial, o pai aproveitou da vulnerabilidade da criança - que deveria receber cuidado, segurança e proteção - para cometer violência sexual contra ela.

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que o pai a obrigava a assistir conteúdos pornográficos e a praticar os atos sexuais. "Em uma idade marcada pela inocência e pela dependência dos adultos, encontrou no próprio pai a origem da violência que deveria ser protegida de sofrer", disse a corporação.

Os fatos vieram à tona após a mãe da vítima tomar conhecimento dos abusos e registrar o caso, dando início à investigação que culminou na condenação definitiva do homem.

Segunda acusação

De acordo com a Polícia Civil, além de ter diversas anotações por ameaça e lesão corporal, o pai também é suspeito de abusar de uma outra filha, que na época tinha 7 anos. A menina é fruto de outra relação.

No segundo caso, a mãe da criança percebeu alterações físicas na região íntima da criança. Ao questioná-la, ela recebeu um relato de possível violência sexual atribuída ao próprio pai. Segundo os elementos colhidos pelos investigadores, a menina descreveu atos de natureza sexual que teriam sido praticados pelo genitor.



Em depoimento, o homem informou que possui cinco filhos, de relacionamentos diferentes. As apurações seguem em andamento para esclarecer integralmente o segundo caso e verificar a eventual existência de outras vítimas.

O condenado foi preso em uma ação conjunta entre a 24ª DP (Piedade) e a 52ª DP (Nova Iguaçu).

A reportagem ainda não localizou a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.

Caso semelhante

Também nesta terça-feira (13), um outro homem, condenado a oito anos de prisão, foi preso em Sulacap, na Zona Oeste do Rio . Segundo as investigações, abusos cometidos por ele contra uma menina, na época com 8 anos, ocorreram em diferentes ocasiões em 2019.

A família descobriu o crime quando a criança conseguiu contar à mãe o que acontecia. Depois do relato, a investigação policial reuniu as provas que resultaram na condenação do autor por estupro de vulnerável.