Vitor Hugo Simonin deixou a 12ª DP (Copacabana) rumo ao presídio de Benfica - Carlos Elias / Agência O Dia

Vitor Hugo Simonin deixou a 12ª DP (Copacabana) rumo ao presídio de BenficaCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 14/10/2026 12:38





A decisão foi proferida após o andamento do processo, que tramitava em segredo de Justiça por envolver uma vítima adolescente. A condenação ocorre depois de o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pedir a punição dos quatro acusados. Em setembro, o órgão havia apresentado o pedido à Justiça na fase final da ação penal, após a apresentação das alegações das partes.



Os quatro homens estavam presos desde março deste ano. Durante o processo, eles negaram as acusações e sustentaram que a relação sexual teria ocorrido de forma consensual.



Segundo as informações divulgadas anteriormente sobre a investigação, o crime aconteceu na noite de 31 de janeiro. A adolescente contou que recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já havia mantido um relacionamento, convidando-a para ir à casa de um amigo, em Copacabana.



Ao chegar ao imóvel, o rapaz teria sugerido que os dois fizessem algo diferente, proposta recusada pela jovem. Em seguida, ela foi conduzida a um quarto, onde, segundo o relato apresentado à polícia, foi surpreendida pela presença de outros homens. A adolescente afirmou que os envolvidos insistiram para que ela mantivesse relações sexuais, mesmo diante de sua negativa.



As investigações ficaram a cargo da 12ª DP (Copacabana). Durante a apuração, policiais analisaram imagens de câmeras de segurança do prédio, que registraram a chegada dos envolvidos ao apartamento e a saída deles pouco depois da 1h. O material ajudou a identificar os suspeitos.



Na época, o delegado responsável pelo caso informou que a adolescente chegou à delegacia com lesões aparentes e bastante abalada. Ela passou por exame de corpo de delito, e os ferimentos identificados foram apontados como compatíveis com o relato apresentado durante o atendimento policial.



O caso também teve desdobramentos relacionados à participação de um adolescente, que foi alvo de procedimento próprio por ser menor de idade. Em abril, a Justiça determinou a internação do jovem, considerando a gravidade dos fatos e os elementos apresentados durante a apuração.



A condenação dos quatro adultos estabelece a pena de prisão e a obrigação de indenizar a vítima pelos danos morais. Além disso, a absolvição da acusação de cárcere privado significa que eles não foram condenados por esse crime específico, embora tenham recebido penas pelo estupro coletivo. A 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e ao Adolescente da Capital condenou quatro homens a 15 anos de prisão, em regime fechado, pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em janeiro deste ano, em Copacabana , na Zona Sul do Rio. Bruno Felipe dos Santos Allegretti, João Gabriel Xavier Bertho, Mattheus Verissimo Zoel Martins e Vitor Hugo Oliveira Simonin também deverão pagar uma indenização de 40 salários mínimos por danos morais à vítima. Os réus foram absolvidos da acusação de cárcere privado.A decisão foi proferida após o andamento do processo, que tramitava em segredo de Justiça por envolver uma vítima adolescente. A condenação ocorre depois de o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pedir a punição dos quatro acusados. Em setembro, o órgão havia apresentado o pedido à Justiça na fase final da ação penal, após a apresentação das alegações das partes.Os quatro homens estavam presos desde março deste ano. Durante o processo, eles negaram as acusações e sustentaram que a relação sexual teria ocorrido de forma consensual.Segundo as informações divulgadas anteriormente sobre a investigação, o crime aconteceu na noite de 31 de janeiro. A adolescente contou que recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já havia mantido um relacionamento, convidando-a para ir à casa de um amigo, em Copacabana.Ao chegar ao imóvel, o rapaz teria sugerido que os dois fizessem algo diferente, proposta recusada pela jovem. Em seguida, ela foi conduzida a um quarto, onde, segundo o relato apresentado à polícia, foi surpreendida pela presença de outros homens. A adolescente afirmou que os envolvidos insistiram para que ela mantivesse relações sexuais, mesmo diante de sua negativa.As investigações ficaram a cargo da 12ª DP (Copacabana). Durante a apuração, policiais analisaram imagens de câmeras de segurança do prédio, que registraram a chegada dos envolvidos ao apartamento e a saída deles pouco depois da 1h. O material ajudou a identificar os suspeitos.Na época, o delegado responsável pelo caso informou que a adolescente chegou à delegacia com lesões aparentes e bastante abalada. Ela passou por exame de corpo de delito, e os ferimentos identificados foram apontados como compatíveis com o relato apresentado durante o atendimento policial.O caso também teve desdobramentos relacionados à participação de um adolescente, que foi alvo de procedimento próprio por ser menor de idade. Em abril, a Justiça determinou a internação do jovem, considerando a gravidade dos fatos e os elementos apresentados durante a apuração.A condenação dos quatro adultos estabelece a pena de prisão e a obrigação de indenizar a vítima pelos danos morais. Além disso, a absolvição da acusação de cárcere privado significa que eles não foram condenados por esse crime específico, embora tenham recebido penas pelo estupro coletivo.

Em nota, a defesa de Vitor Hugo Oliveira Simonin ressaltou que não faria comentários específicos sobre a decisão por se tratar de um processo sob segredo de Justiça. A equipe jurídica criticou o vazamento da sentença antes da intimação oficial dos advogados e pediu a apuração do caso. Segundo o representante do réu, já haviam ocorrido divulgações de vídeos, áudios e trechos dos interrogatórios dos acusados. O advogado afirmou ter apresentado duas reclamações anteriores à Justiça sobre vazamentos e defendeu que o responsável pela divulgação seja identificado e responsabilizado. O DIA tenta contato com as defesas dos outros condenados e o espaço segue aberto para qualquer manifestação.