Deam de Campo Grande foi responsável pela prisão - Divulgação/Polícia Civil

Deam de Campo Grande foi responsável pela prisãoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 14/10/2026 19:34 | Atualizado 14/10/2026 19:36

Um homem suspeito de estuprar , agredir e manter a ex-companheira em cárcere privado, na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, acabou preso nesta quarta-feira (14) por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Ele foi localizado na Avenida Brasil.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na sexta-feira (9), quando o homem convidou a ex-companheira para jantar e, em seguida, a levou até sua casa. No imóvel, ele passou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo, além de ameaçá-la de morte.



Segundo o relato da vítima, ela também sofreu violência sexual e foi impedida de deixar a residência. A mulher conseguiu escapar na manhã seguinte, quando o agressor dormiu. Após procurar atendimento médico, ela denunciou os crimes à Polícia Civil.

Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão. Ele segue preso, à disposição da Justiça do Rio.

Envolvidos em estupro coletivo em Copacabana são condenados

A 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e ao Adolescente da Capital condenou quatro homens a 15 anos de prisão , em regime fechado, pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em janeiro deste ano, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Bruno Felipe dos Santos Allegretti, João Gabriel Xavier Bertho, Mattheus Verissimo Zoel Martins e Vitor Hugo Oliveira Simonin também deverão pagar uma indenização de 40 salários mínimos por danos morais à vítima. Os réus foram absolvidos da acusação de cárcere privado.

A decisão foi proferida após o andamento do processo, que tramitava em segredo de Justiça por envolver uma vítima adolescente. A condenação ocorre depois de o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pedir a punição dos quatro acusados. Em setembro, o órgão havia apresentado o pedido à Justiça na fase final da ação penal, após a apresentação das alegações das partes.



Os quatro homens estavam presos desde março deste ano. Durante o processo, eles negaram as acusações e sustentaram que a relação sexual teria ocorrido de forma consensual.



Em nota, a defesa de Vitor Hugo Oliveira Simonin ressaltou que não faria comentários específicos sobre a decisão por se tratar de um processo sob segredo de Justiça. A equipe jurídica criticou o vazamento da sentença antes da intimação oficial dos advogados e pediu a apuração do caso. Segundo o representante do réu, já haviam ocorrido divulgações de vídeos, áudios e trechos dos interrogatórios dos acusados. O advogado afirmou ter apresentado duas reclamações anteriores à Justiça sobre vazamentos e defendeu que o responsável pela divulgação seja identificado e responsabilizado.

O DIA tenta contato com as defesas dos outros condenados e o espaço segue aberto para qualquer manifestação.