Ministro Alexandre Padilha visitou as novas instalações do Hospital Geral de Bonsucesso - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Ministro Alexandre Padilha visitou as novas instalações do Hospital Geral de BonsucessoCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 15/10/2026 17:32

ministro da Saúde Alexandre Padilha visitou, nesta quinta-feira (15), as novas instalações do Hospital Geral de Bonsucesso (HGB), na Zona Norte do Rio, e celebrou os dois anos de retomada das unidades de saúde federais da cidade. O espaço revitalizado, localizado no quinto andar do prédio 1, recebeu 17 leitos a mais, permitindo a ampliação do atendimento de pacientes após procedimentos cirúrgicos.

fotogaleria

“Nós estamos celebrando dois anos de ressuscitação do Hospital Bonsucesso. Esse e os outros hospitais federais do Rio passaram por algo muito grave. Durante um período, eles tinham um comandante político que os levaram a um verdadeiro apagão. E a gente conseguiu ressuscitá-los graças à ação do presidente Lula, à parceria com o município e, no caso do Bonsucesso, o Grupo Hospitalar Conceição, que é um órgão do Ministério da Saúde”, afirmou o ministro.



A nova estrutura do HGB contará com 11 leitos de recuperação pós-anestésica e outros 6 leitos de recuperação semi-intensiva, distribuídos em duas alas. As unidades terão equipamentos semelhantes aos de uma UTI, destinados ao acompanhamento de pacientes que necessitam de cuidados intensivos.



Com aproximadamente 380 metros quadrados, o espaço está organizado em três enfermarias, todas com banheiros acessíveis, além de posto de enfermagem centralizado e sala de prescrição médica.



Ao todo, o hospital passa a contar com 27 leitos de recuperação, o que corresponde a um aumento de 170%. As novas estruturas vão ajudar a sustentar a produção cirúrgica de alta complexidade, que já cresceu 160% em 2026, passando de 629 procedimentos para 1.638 por mês. O HGB espera, ainda neste ano, alcançar a meta de 1.700 cirurgias mensais.



Durante seu discurso, o ministro da Saúde agradeceu também pelo trabalho dos servidores que não viraram as costas para este e outros hospitais federais da cidade mesmo quando as unidades enfrentavam diversas dificuldades.



“Queria agradecer a todas as trabalhadoras e trabalhadores. Vários servidores continuaram aqui, porque acreditam nesse hospital. E eu acho que hoje é um motivo de muito orgulho para todos nós. Esse e os outros hospitais federais do Rio de Janeiro, estavam sendo entregues ao que tem de pior, tanto na saúde, quanto no mundo jurídico. As pessoas falavam para mim: ‘Padilha, trabalhador tinha que pagar pedágio para a milícia para estacionar o carro’. Nós vimos hospitais federais que estavam há anos com o refeitório fechado, enquanto alguém ganhava dinheiro nos contratos das quentinhas. A gente sabe o que watava acontecendo nesses hospitais federais e vocês fizeram parte dessa transformação, porque foram os primeiros a dar o pontapé inicial. Nós fincamos a bandeira do SUS aqui, e ninguém nunca mais vai tirá-la desse hospital!”, disse Padilha.

Novos equipamentos ampliam capacidade de diagnóstico e procedimentos