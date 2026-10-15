Ministro Alexandre Padilha visitou as novas instalações do Hospital Geral de BonsucessoCarlos Elias Junior / Agência O Dia
A nova estrutura do HGB contará com 11 leitos de recuperação pós-anestésica e outros 6 leitos de recuperação semi-intensiva, distribuídos em duas alas. As unidades terão equipamentos semelhantes aos de uma UTI, destinados ao acompanhamento de pacientes que necessitam de cuidados intensivos.
Com aproximadamente 380 metros quadrados, o espaço está organizado em três enfermarias, todas com banheiros acessíveis, além de posto de enfermagem centralizado e sala de prescrição médica.
Ao todo, o hospital passa a contar com 27 leitos de recuperação, o que corresponde a um aumento de 170%. As novas estruturas vão ajudar a sustentar a produção cirúrgica de alta complexidade, que já cresceu 160% em 2026, passando de 629 procedimentos para 1.638 por mês. O HGB espera, ainda neste ano, alcançar a meta de 1.700 cirurgias mensais.
Durante seu discurso, o ministro da Saúde agradeceu também pelo trabalho dos servidores que não viraram as costas para este e outros hospitais federais da cidade mesmo quando as unidades enfrentavam diversas dificuldades.
“Queria agradecer a todas as trabalhadoras e trabalhadores. Vários servidores continuaram aqui, porque acreditam nesse hospital. E eu acho que hoje é um motivo de muito orgulho para todos nós. Esse e os outros hospitais federais do Rio de Janeiro, estavam sendo entregues ao que tem de pior, tanto na saúde, quanto no mundo jurídico. As pessoas falavam para mim: ‘Padilha, trabalhador tinha que pagar pedágio para a milícia para estacionar o carro’. Nós vimos hospitais federais que estavam há anos com o refeitório fechado, enquanto alguém ganhava dinheiro nos contratos das quentinhas. A gente sabe o que watava acontecendo nesses hospitais federais e vocês fizeram parte dessa transformação, porque foram os primeiros a dar o pontapé inicial. Nós fincamos a bandeira do SUS aqui, e ninguém nunca mais vai tirá-la desse hospital!”, disse Padilha.
Novos equipamentos ampliam capacidade de diagnóstico e procedimentos
Emergência 24 horas registra aumento de atendimentos
No mesmo período, foram contabilizadas 12,1 mil internações. A média chegou a 1,3 mil por mês, crescimento de 19% em relação ao ano passado e de 88% na comparação com 2024.
A produção cirúrgica também avançou. Até setembro, foram realizados 9,8 mil procedimentos, superando o total de 8,5 mil registrado durante todo o ano de 2025. A média mensal chegou a 1,1 mil cirurgias, alta de 55% em relação ao ano anterior.
Nas consultas ambulatoriais especializadas, o hospital alcançou média de 13,2 mil atendimentos por mês, aumento de 15,5% em comparação com 2025.
Reestruturação da rede federal no Rio
O balanço do ministério aponta, ainda, crescimento na produção assistencial da rede em relação a 2022: 708,5% nos atendimentos de emergência, 38,8% nas internações, 28,7% nos procedimentos cirúrgicos e 30,8% nas consultas médicas.
A iniciativa envolve parcerias com a Prefeitura do Rio, o Grupo Hospitalar Conceição, a Fiocruz, a HU Brasil e universidades federais.
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