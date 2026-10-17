Rodolfo Graziano Sinforoso é jornaleiro há mais de 60 anos - Carlos Elias Junior

Rodolfo Graziano Sinforoso é jornaleiro há mais de 60 anosCarlos Elias Junior

Publicado 17/10/2026 07:00

Há 62 anos, Rodolfo Graziano Sinforoso faz da banca de jornal muito mais do que um local de trabalho. Aos 76, o jornaleiro é parte da rotina de moradores da Tijuca, na Zona Norte do Rio, que passam pela Rua Conde do Bonfim não apenas para comprar alguma coisa, mas também para conversar, trocar um carinho e colocar o papo em dia. Ao longo de décadas, a relação com os fregueses se transformou em um dos principais motivos para ele continuar atrás do balcão. Mais recentemente, a inclusão de livros no comércio trouxe uma nova vida ao negócio e o aproximou ainda mais da vizinhança.

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Durante a entrevista ao O DIA, a movimentação na banca ajudou a explicar o vínculo construído por Rodolfo com a região. Diversos fregueses chegaram para cumprimentá-lo, demonstrando a intimidade de quem se conhece há muitos anos. Em um dos momentos mais marcantes, uma cliente apareceu acompanhada do neto para presentear a criança. Feliz com o presente recebido da avó, o menino fez questão de tirar uma foto abraçado ao jornaleiro, em uma cena que traduzia o carinho que ele desperta também entre as novas gerações. Durante a entrevista ao, a movimentação na banca ajudou a explicar o vínculo construído por Rodolfo com a região. Diversos fregueses chegaram para cumprimentá-lo, demonstrando a intimidade de quem se conhece há muitos anos. Em um dos momentos mais marcantes, uma cliente apareceu acompanhada do neto para presentear a criança. Feliz com o presente recebido da avó, o menino fez questão de tirar uma foto abraçado ao jornaleiro, em uma cena que traduzia o carinho que ele desperta também entre as novas gerações.

Tal relação com os clientes da banca começou ainda na infância de Rodolfo, que acompanhava a rotina do pai, que iniciou a atividade há mais de um século. Entre as madrugadas de trabalho e os estudos no Colégio Pedro II, ele aprendeu desde cedo a lidar com o comércio. A morte do pai, quando tinha apenas 17 anos, trouxe a responsabilidade de assumir as bancas da família. Mesmo depois de experimentar outras ocupações, ele nunca se afastou completamente do negócio que acompanhou sua trajetória.



“Sou a segunda geração. Meu pai começou em 1921 e eu, com 12 anos, comecei a trabalhar junto com ele. Fazia a madrugada e depois ia para o Colégio Pedro II. Quando ele faleceu, eu tinha 17 anos e assumi as bancas. Já tive outros empregos, mas nunca larguei a banca porque sempre foi meu porto seguro. Empregos são instáveis e eu via minha banca como uma segurança. Vi meu pai sustentar nove filhos com banca de jornal”, conta.



Hoje aposentado, Rodolfo segue trabalhando e encontra na convivência com os clientes uma das maiores recompensas da atividade. Para ele, a banca também é um espaço de encontro, onde as conversas e os gestos de carinho ajudam a preencher os dias.



“Sempre tive um bom relacionamento com meus fregueses, trato como família. Isso é o que me dá muita força para ficar com a banca, eles me auxiliam muito, me dão incentivo e eu vou ficando”, explica.

Uma nova fase entre os livros

A tradição, no entanto, não impediu Rodolfo de buscar maneiras de renovar o negócio. Atento aos interesses dos clientes, ele passou a reservar espaço para livros na banca. A ideia começou com poucos exemplares, mas ganhou força à medida que as obras despertaram a curiosidade de quem passava pelo local.



O resultado tem sido positivo, com títulos oferecidos indo de clássicos da literatura brasileira a autores russos consagrados. Parte dos exemplares chega pelas mãos de pessoas que doam livros ao jornaleiro, enquanto outros são adquiridos por ele para ampliar a variedade disponível.



“Agora, estou vendendo livros e tendo bons resultados com isso. Eles estão gostando, estou tendo reconhecimento com isso. Fui adaptando a banca, comecei com alguns livros e percebi que o pessoal ainda se interessa por livros. Algumas pessoas trazem livros para mim, outros eu vou comprando. Vendo muitos livros ligados à cultura brasileira, como ‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, e literatura russa, como Fiodor Dostoievski. Só coloco ali na frente e, em cinco minutos, vendo”, relata.



A rapidez com que alguns exemplares encontram novos donos surpreendeu o comerciante e reforçou sua percepção de que há espaço para a literatura mesmo em um estabelecimento tradicionalmente associado à venda de jornais, revistas e outros produtos. A iniciativa também mostra como a adaptação às mudanças pode ajudar a manter vivo um negócio construído ao longo de gerações.



Para Rodolfo, porém, o sucesso da banca não se mede apenas pelas vendas. O contato diário com os fregueses, os incentivos que recebe e a oportunidade de acompanhar diferentes momentos da vida de quem passa por ali têm um peso especial. São relações que se mantêm ao longo dos anos e que ajudam a explicar por que ele não pensa em abandonar o balcão.



“Me aposentei e estou só com a banca. Os fregueses me acolheram muito e, se eu deixasse a banca, eu sentiria falta disso. Isso preenche meu dia, chego em casa satisfeito. Se eu ficar em casa, me sinto vazio. Aqui, eu converso com um, converso com outro, recebe um agrado… Não tem quem pague um sorriso e um abraço de uma criança. Só tenho que agradecer”, afirma.



Na Rua Conde do Bonfim, a banca de Rodolfo segue reunindo histórias, gerações e interesses diferentes. Entre os livros que encontram novos leitores e os fregueses que voltam para dar um abraço, o jornaleiro mantém uma tradição familiar que atravessou décadas. Mais do que um ponto de comércio, o espaço se tornou parte da vida de quem vive na Tijuca, mostrando que, mesmo com o passar do tempo, algumas relações continuam sendo o maior patrimônio de um negócio.