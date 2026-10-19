Condenado a 18 anos de prisão - Divulgação

Condenado a 18 anos de prisão Divulgação

Publicado 19/10/2026 07:50



Policiais civis da 60ª (Campos Elíseos), em ação conjunta com agentes da 66ª DP (Piabetá), prenderam, neste domingo (18), um homem condenado a 18 anos por estupro contra a própria entenada, de 14 anos, na saída de uma igreja localizada no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com as informações do caso, o acusado teria cometido o crime por seis vezes e ameaçado divulgar vídeos que teria produzido durante os abusos se a adolescente contasse o ocorrido a alguém. O caso aconteceu em 2019.



Durante a abordagem, ao ser localizado pelas equipes na saída do templo religioso, o homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes e preso. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia e posteriormentente ao sistema prisional, onde deverá cumprir a pena imposta pela Justiça.

Homem é preso por injúria racial e agressão





Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 19º BPM (Copacabana) realizavam patrulhamento quando se depararam com o conflito. Os agentes intervieram na discussão e conduziram os envolvidos à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência acabou registrada. Um homem foi preso por injúria racial e agressão após uma briga em um estabelecimento comercial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Leme, Zona Sul do Rio, na madrugada deste domingo (18).Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 19º BPM (Copacabana) realizavam patrulhamento quando se depararam com o conflito. Os agentes intervieram na discussão e conduziram os envolvidos à 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência acabou registrada.

Após guerra entre criminosos, PM reforça policiamento em Caxias

A Polícia Militar reforçou o policiamento na comunidade do Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após denúncias de invasão de traficantes do Comando Vermelho (CV) na madrugada desta segunda-feira (19), que terminou na morte de um homem. O grupo teria avançado sobre áreas dominadas pela facção rival, o Terceiro Comando Puro (TCP).



Imagens que circulam nas redes sociais mostram criminosos armados comemorando a ação na região. Nos registros, os traficantes aparecem exibindo armas, dinheiro e drogas que teriam sido arrecadados dos rivais.

Em outras postagens, os bandidos também fizeram referência a Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, apontado como uma das principais lideranças da facção. O grupo também debochou de Leandro Santos Sabino, conhecido como "Flamengo" ou "Trem", um dos chefes do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro.



Em nota, a Polícia Militar explicou que, de acordo com o comando do 15º BPM (Duque de Caxias), não houve acionamento da unidade para o fato relatado. Porém, depois de tomar conhecimento da informação, o policiamento segue reforçado