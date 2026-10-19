Idosa foi agredida durante um roubo na Rua Venâncio Flores, no Leblon - Arquivo pessoal

Idosa foi agredida durante um roubo na Rua Venâncio Flores, no LeblonArquivo pessoal

Publicado 19/10/2026 10:07

Policiais civis da 14ª DP (Leblon) realizaram, na manhã desta segunda-feira (19), uma operação no Morro da Coroa, no Catumbi, na Região Central do Rio, para avançar nas investigações sobre a tentativa de latrocínio contra uma idosa durante um assalto no Leblon, na Zona Sul. A ação contou com o apoio do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Durante as diligências, os agentes apreenderam aparelhos celulares e outros objetos que serão submetidos à perícia. O material poderá ajudar a esclarecer a participação dos envolvidos no crime, ocorrido na tarde da última quinta-feira (15), na Rua General Venâncio Flores, no Leblon.

De acordo com as investigações, a vítima, a arqueóloga e professora aposentada Tania Andrade Lima, de 80 anos , caminhava pela calçada quando foi abordada por um criminoso que tentou roubar sua bolsa. Durante a ação, o homem derrubou a idosa e continuou tentando retirar o pertence, mesmo com ela caída no chão. Em seguida, efetuou três disparos, que atingiram o pescoço, o ombro e uma das mãos da mulher.

Imagens de câmeras de segurança registraram a violência do ataque. Após conseguir levar a bolsa, o assaltante fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa, que o aguardava nas proximidades. Três homens que estavam na região intervieram durante o roubo.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores iniciaram as diligências logo após tomarem conhecimento do caso. Com o avanço do trabalho de inteligência, um dos suspeitos foi identificado. Ele seria integrante de um grupo criminoso apontado como responsável por roubos recorrentes na Zona Sul, com atuação relacionada à região do Complexo do São Carlos, onde fica o Morro da Coroa.

Após identificarem um endereço ligado ao homem, os policiais foram ao local nesta segunda-feira para buscar elementos que contribuam para a investigação. O objetivo agora é localizar e prender o suspeito, além de identificar o segundo envolvido no assalto.

A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida e encaminhada para perícia. O veículo poderá fornecer informações importantes para a apuração, assim como os aparelhos celulares recolhidos durante a operação.

Tania foi socorrida por equipes da Operação Segurança Presente e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo informações divulgadas pela unidade de saúde, ela apresentava ferimentos provocados por disparos no pescoço e no ombro, considerados sem gravidade, além de uma lesão na mão que exigia maiores cuidados. Posteriormente, deixou o hospital acompanhada de familiares, que optaram por transferi-la para uma unidade conveniada ao plano de saúde.

A vítima é uma pesquisadora reconhecida nacional e internacionalmente por sua contribuição à Arqueologia. Professora aposentada do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela teve papel importante na descoberta do Cais do Valongo, na Zona Portuária, um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados nas Américas. Em 2023, recebeu o Hypatia Award, prêmio internacional concedido em reconhecimento à sua atuação na área.

O caso segue sob investigação da 14ª DP (Leblon), que realiza novas diligências para esclarecer todas as circunstâncias do crime e responsabilizar os envolvidos.