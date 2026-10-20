Dois homens foram presos na Zona Norte do RioDivulgação PCRJ
Segundo a Polícia Civil, agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) monitoravam um carro suspeito de envolvimento em diversos roubos nas regiões de Irajá, Pavuna e São João de Meriti. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os ocupantes tentaram escapar e atiraram contra as equipes, que reagiram.
Após uma breve perseguição, o veículo colidiu com um carro estacionado. Dois suspeitos acabaram capturados, enquanto um terceiro conseguiu fugir. Policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram acionados para auxiliar nas buscas pelo fugitivo.
Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola, cinco munições e um celular. De acordo com a Polícia Civil, os dois presos possuem antecedentes por roubo e tráfico de drogas.
A dupla foi encaminhada à 27ª DP, onde acabou autuada por tentativa de homicídio, porte ilegal de munição e associação criminosa. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.
Atendimento em hospital não foi afetado
Ainda de acordo com as informações divulgadas, nenhum paciente ou acompanhante das unidades ficou ferido.
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