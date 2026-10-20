Dois homens foram presos na Zona Norte do Rio - Divulgação PCRJ

Dois homens foram presos na Zona Norte do RioDivulgação PCRJ

Publicado 20/10/2026 20:08





Segundo a Polícia Civil, agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) monitoravam um carro suspeito de envolvimento em diversos roubos nas regiões de Irajá, Pavuna e São João de Meriti. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os ocupantes tentaram escapar e atiraram contra as equipes, que reagiram.



Após uma breve perseguição, o veículo colidiu com um carro estacionado. Dois suspeitos acabaram capturados, enquanto um terceiro conseguiu fugir. Policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram acionados para auxiliar nas buscas pelo fugitivo.



Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola, cinco munições e um celular. De acordo com a Polícia Civil, os dois presos possuem antecedentes por roubo e tráfico de drogas.



A dupla foi encaminhada à 27ª DP, onde acabou autuada por tentativa de homicídio, porte ilegal de munição e associação criminosa. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de vans foram presos em flagrante nesta terça-feira (20), durante uma ação policial na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, em Acari, Zona Norte do Rio. A ocorrência provocou a interdição parcial da via no sentido Pavuna, mas já foi liberada.Segundo a Polícia Civil, agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) monitoravam um carro suspeito de envolvimento em diversos roubos nas regiões de Irajá, Pavuna e São João de Meriti. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os ocupantes tentaram escapar e atiraram contra as equipes, que reagiram.Após uma breve perseguição, o veículo colidiu com um carro estacionado. Dois suspeitos acabaram capturados, enquanto um terceiro conseguiu fugir. Policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram acionados para auxiliar nas buscas pelo fugitivo.Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola, cinco munições e um celular. De acordo com a Polícia Civil, os dois presos possuem antecedentes por roubo e tráfico de drogas.A dupla foi encaminhada à 27ª DP, onde acabou autuada por tentativa de homicídio, porte ilegal de munição e associação criminosa. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Atendimento em hospital não foi afetado



A ocorrência aconteceu nas proximidades do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Segundo a direção da unidade, o atendimento aos pacientes não sofreu interrupções. Uma clínica da família da região, no entanto, suspendeu temporariamente as atividades por segurança de profissionais e usuários.



Ainda de acordo com as informações divulgadas, nenhum paciente ou acompanhante das unidades ficou ferido.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral