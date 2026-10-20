Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta ter - Carlos Elias Junior

Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terCarlos Elias Junior

Publicado 20/10/2026 17:06

Familiares e amigos do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva , conhecido como Jefferson da Linave, de 51 anos, se reuniram no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira (20), para se despedir dele. O velório começou às 14h45, na Capela A. Em seguida, o corpo foi em cortejo para o sepultamento, realizado às 16h45.

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Durante a despedida, parentes e amigos, emocionados, ainda tentavam compreender as circunstâncias da ocorrência policial que resultou na morte do secretário. Mais cedo, a mulher dele e outros familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo.



Jefferson da Linave era empresário dos setores de transporte e imobiliário. Casado e pai de uma filha, acumulava mais de 20 anos de atuação na vida pública, além de ter exercido três mandatos como vereador de Queimados.



O secretário também foi homenageado na Câmara Municipal do Rio. Durante a sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em memória dele. A homenagem foi proposta pela vereadora Alana Passos (PL), que lamentou a morte do amigo e classificou o episódio como uma "ação desastrosa de policiamento".



"Queimados está em choro, em luto. Conheço o Jefferson há anos, amigo do meu esposo, e está sendo um dia muito doloroso", disse.

Pela manhã, a Prefeitura de Queimados também lamentou a morte do secretário. "Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos, especialmente sua esposa e filha, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, disse.

O crime