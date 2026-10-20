Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terCarlos Elias Junior

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Thalita Queiroz
Familiares e amigos do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, de 51 anos, se reuniram no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira (20), para se despedir dele. O velório começou às 14h45, na Capela A. Em seguida, o corpo foi em cortejo para o sepultamento, realizado às 16h45.
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Jefferson Linave, atual secretário de desenvolvimento de Queimados, foi morto após abordagem da PM na Penha - Reprodução de Internet
Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terça-feira (20), para liberação do corpo do secretário - Carlos Elias Junior/Agência O Dia
Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terça-feira (20), para liberação do corpo do secretário - Carlos Elias Junior/Agência O Dia
Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terça-feira (20), para liberação do corpo do secretário - Carlos Elias Junior/Agência O Dia
Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terça-feira (20), para liberação do corpo do secretário - Carlos Elias Junior/Agência O Dia
Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terça-feira (20), para liberação do corpo do secretário - Carlos Elias Junior/Agência O Dia
Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terça-feira (20), para liberação do corpo do secretário - Carlos Elias Junior/Agência O Dia
Durante a despedida, parentes e amigos, emocionados, ainda tentavam compreender as circunstâncias da ocorrência policial que resultou na morte do secretário. Mais cedo, a mulher dele e outros familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo.

Jefferson da Linave era empresário dos setores de transporte e imobiliário. Casado e pai de uma filha, acumulava mais de 20 anos de atuação na vida pública, além de ter exercido três mandatos como vereador de Queimados.

O secretário também foi homenageado na Câmara Municipal do Rio. Durante a sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em memória dele. A homenagem foi proposta pela vereadora Alana Passos (PL), que lamentou a morte do amigo e classificou o episódio como uma "ação desastrosa de policiamento".

"Queimados está em choro, em luto. Conheço o Jefferson há anos, amigo do meu esposo, e está sendo um dia muito doloroso", disse.
Pela manhã, a Prefeitura de Queimados também lamentou a morte do secretário. "Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos, especialmente sua esposa e filha, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, disse.

O crime

Jefferson da Linave morreu após ser baleado por policiais militares na noite de segunda-feira (19), na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O secretário estava ao volante de um carro da marca BYD quando foi atingido pelos disparos.

Segundo relatos preliminares, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada dos agentes. Na sequência, os policiais atiraram contra o veículo, que ainda percorreu alguns metros antes de parar. As circunstâncias da abordagem e dos disparos são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na manhã desta terça-feira (20), o governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, determinou o afastamento dos policiais militares envolvidos na ocorrência.

Em nota, o Governo do Estado manifestou "profunda consternação com os familiares e amigos de Jefferson" e afirmou que a gravidade do episódio exige uma apuração rigorosa, célere e transparente.

A Polícia Militar também investiga o caso por meio da Corregedoria-Geral e informou que vai colaborar integralmente com as apurações.