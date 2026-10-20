Familiares de Jefferson da Linave no IML, nesta terCarlos Elias Junior
Jefferson da Linave era empresário dos setores de transporte e imobiliário. Casado e pai de uma filha, acumulava mais de 20 anos de atuação na vida pública, além de ter exercido três mandatos como vereador de Queimados.
O secretário também foi homenageado na Câmara Municipal do Rio. Durante a sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em memória dele. A homenagem foi proposta pela vereadora Alana Passos (PL), que lamentou a morte do amigo e classificou o episódio como uma "ação desastrosa de policiamento".
"Queimados está em choro, em luto. Conheço o Jefferson há anos, amigo do meu esposo, e está sendo um dia muito doloroso", disse.
O crime
Segundo relatos preliminares, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada dos agentes. Na sequência, os policiais atiraram contra o veículo, que ainda percorreu alguns metros antes de parar. As circunstâncias da abordagem e dos disparos são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Na manhã desta terça-feira (20), o governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, determinou o afastamento dos policiais militares envolvidos na ocorrência.
Em nota, o Governo do Estado manifestou "profunda consternação com os familiares e amigos de Jefferson" e afirmou que a gravidade do episódio exige uma apuração rigorosa, célere e transparente.
A Polícia Militar também investiga o caso por meio da Corregedoria-Geral e informou que vai colaborar integralmente com as apurações.
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