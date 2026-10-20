Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na terça-feira (20), na Vila Centenário, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a ação, policiais militares apreenderam centenas de frascos de substâncias conhecidas como loló e lança-perfume, porções de outros entorpecentes e três radiotransmissores.
A abordagem ocorreu durante uma operação conjunta entre a Subsecretaria de Inteligência (SSI) e o 15º BPM (Duque de Caxias), após as equipes receberem informações sobre a presença de um homem com mandado de prisão em aberto nas imediações do Complexo da Mangueirinha. O procurado não foi localizado, mas, durante as buscas, os agentes abordaram Cristian de Euflorzino Ferreira, conhecido como “Capivara”.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito carregava material entorpecente e admitiu comercializar drogas na região. Ele foi levado para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde foi autuado em flagrante por tráfico.
Ao todo, os policiais apreenderam 650 frascos de loló, 168 de lança-perfume, 218 pedras de crack, 230 cápsulas de cocaína, 105 trouxinhas de maconha, 70 comprimidos de ecstasy, três radiotransmissores e um celular.
Histórico do tráfico na região
A Vila Centenário fica em uma área de Duque de Caxias marcada pela atuação do tráfico de drogas. Entre os nomes historicamente associados ao comando de comunidades da região estão Charles Silva Batista, conhecido como “Charles do Lixão”, e seu filho, Charles Jakson Neres Batista, o “Charlinho do Lixão”, apontados como lideranças do Comando Vermelho (CV).
Segundo informações divulgadas à época, Charlinho assumiu o comando de comunidades após a prisão do pai, em 2014. Ele foi morto a tiros durante uma operação policial na Favela do Lixão, no Centro de Duque de Caxias, em 2019. O traficante também havia sido indiciado por suspeita de envolvimento nos disparos que provocaram a morte de um bebê ainda no ventre da mãe, em 2017.
Charles Silva Batista, por sua vez, continuou sendo apontado como chefe da quadrilha mesmo após ser preso.
A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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