Drogas e radiotransmissores foram apreendidos durante operação na Vila Centenário - Divulgação PCRJ

Drogas e radiotransmissores foram apreendidos durante operação na Vila CentenárioDivulgação PCRJ

Publicado 20/10/2026 19:10 | Atualizado 20/10/2026 20:10



Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na terça-feira (20), na Vila Centenário, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a ação, policiais militares apreenderam centenas de frascos de substâncias conhecidas como loló e lança-perfume, porções de outros entorpecentes e três radiotransmissores.

A abordagem ocorreu durante uma operação conjunta entre a Subsecretaria de Inteligência (SSI) e o 15º BPM (Duque de Caxias), após as equipes receberem informações sobre a presença de um homem com mandado de prisão em aberto nas imediações do Complexo da Mangueirinha. O procurado não foi localizado, mas, durante as buscas, os agentes abordaram Cristian de Euflorzino Ferreira, conhecido como “Capivara”.



Segundo a Polícia Militar, o suspeito carregava material entorpecente e admitiu comercializar drogas na região. Ele foi levado para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde foi autuado em flagrante por tráfico.



Ao todo, os policiais apreenderam 650 frascos de loló, 168 de lança-perfume, 218 pedras de crack, 230 cápsulas de cocaína, 105 trouxinhas de maconha, 70 comprimidos de ecstasy, três radiotransmissores e um celular.



Histórico do tráfico na região



A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral