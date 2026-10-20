Fiscalização encontrou lojas abertas - Divulgação/Sindicato dos Comerciários

Fiscalização encontrou lojas abertasDivulgação/Sindicato dos Comerciários

Publicado 20/10/2026 19:54 | Atualizado 20/10/2026 19:54

Mesmo com o fechamento do comércio previsto para o Dia do Comerciário , 96 estabelecimentos foram notificados pelo Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro por descumprirem as regras do feriado, celebrado na segunda-feira (19). A entidade percorreu diferentes bairros da capital e identificou lojas abertas e funcionários convocados para trabalhar.

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Durante a fiscalização, os representantes do sindicato exigiram a dispensa dos trabalhadores encontrados em atividade. Segundo a entidade, a abertura irregular contraria a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que assegura o descanso da categoria na data.



O presidente do sindicato, Márcio Ayer, afirmou que as empresas já haviam sido informadas sobre as regras e criticou a convocação de funcionários.



“É inadmissível que, mesmo sabendo das regras assinadas nas convenções, 96 empresas tenham insistido em desrespeitar o trabalhador. Nossas equipes rodaram incansavelmente as ruas para garantir esse direito”, disse.





Trabalho remoto também entra na fiscalização

A entidade informou que a proibição prevista no acordo coletivo também abrange atividades internas com as portas fechadas, vendas on-line e trabalho remoto. As empresas notificadas deverão comparecer ao sindicato para apresentar esclarecimentos e poderão receber multas por funcionário prejudicado, conforme as regras da convenção.



A operação também contou com denúncias anônimas feitas por trabalhadores. O sindicato mantém um canal de atendimento pelo WhatsApp para receber novas reclamações e documentos que possam comprovar irregularidades, como registros de ponto e notas fiscais emitidas no feriado.



O Dia do Comerciário é celebrado tradicionalmente na terceira segunda-feira de outubro. Segundo a entidade, o objetivo da fiscalização é garantir o cumprimento do descanso previsto para os profissionais do comércio.

O Dia do Comerciário é uma data comemorativa dedicada a homenagear os trabalhadores do setor de comércio e serviços. Oficialmente instituído, o dia oficial no calendário nacional é 30 de outubro. No entanto, a data funciona de forma particular no Brasil, pois não é um feriado nacional. O descanso não é obrigatório para todo o país e depende de acordos regionais.

Em vários estados e municípios como Rio de Janeiro, as convenções coletivas de trabalho transferem a folga da categoria para a terceira segunda-feira de outubro. Nas cidades onde há esse acordo, as lojas de rua, quiosques e comércios de shoppings geralmente fecham para garantir o descanso remunerado dos funcionários. Já as áreas de alimentação, como bares e restaurantes, além de cinemas, costumam funcionar normalmente por pertencerem a outras categorias sindicais.



A data nasceu de uma grande mobilização operária. No dia 29 de outubro de 1932, mais de 5 mil trabalhadores do comércio realizaram uma histórica passeata no Rio de Janeiro até o Palácio do Catete. Eles reivindicavam a redução da exaustiva jornada de trabalho, que passava de 12 horas diárias, e o direito ao descanso aos domingos. O então presidente Getúlio Vargas atendeu às reivindicações e assinou o Decreto nº 22.033, publicado no dia 30 de outubro de 1932, regulamentando as 8 horas diárias de trabalho para o setor.