Bombeiros resgataram Romário com vida cinco dias após o desabamento de uma casa no Caramujo - Divulgação CBMERJ

Bombeiros resgataram Romário com vida cinco dias após o desabamento de uma casa no CaramujoDivulgação CBMERJ

Publicado 21/10/2026 18:10





Militares do 3º Grupamento de Bombeiro Militar (3º GBM) foram acionados às 11h56, após moradores ouvirem o choro do cão sob os escombros, na Rua da Horta, no Morro do Céu. Assustado e acuado, Romário precisou ser retirado com cuidado para garantir a segurança durante a operação.



Os tutores também ajudaram no resgate, usando a própria voz e alimentos para atrair o animal e mantê-lo calmo enquanto a equipe trabalhava. Após ser retirado, o cachorro foi socorrido com vida e entregue à família.

Cinco dias após o desabamento de uma casa que deixou uma mulher e um adolescente feridos em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, bombeiros resgataram com vida o cachorro da família, chamado Romário, na manhã desta quarta-feira (21). O animal estava desaparecido desde a última sexta-feira (16), quando o imóvel desabou no bairro Caramujo.Militares do 3º Grupamento de Bombeiro Militar (3º GBM) foram acionados às 11h56, após moradores ouvirem o choro do cão sob os escombros, na Rua da Horta, no Morro do Céu. Assustado e acuado, Romário precisou ser retirado com cuidado para garantir a segurança durante a operação.Os tutores também ajudaram no resgate, usando a própria voz e alimentos para atrair o animal e mantê-lo calmo enquanto a equipe trabalhava. Após ser retirado, o cachorro foi socorrido com vida e entregue à família.

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Relembre o caso







As vítimas foram identificadas como Beatriz Coelho Oliveira, de 25 anos, e P.C.O., de 16. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Beatriz passou por atendimento multidisciplinar, realizou exames e recebeu alta no mesmo dia. O adolescente permanece internado, com quadro de saúde considerado estável.



A Defesa Civil de Niterói avalia as condições estruturais do local e os riscos na área. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária também acompanha a ocorrência e presta apoio à família. desabamento ocorreu na manhã de sexta-feira (16) , na Rua da Horta, no bairro Caramujo. Uma mulher de 25 anos e um adolescente de 16 ficaram feridos e foram retirados dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros.As vítimas foram identificadas como Beatriz Coelho Oliveira, de 25 anos, e P.C.O., de 16. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Beatriz passou por atendimento multidisciplinar, realizou exames e recebeu alta no mesmo dia. O adolescente permanece internado, com quadro de saúde considerado estável.A Defesa Civil de Niterói avalia as condições estruturais do local e os riscos na área. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária também acompanha a ocorrência e presta apoio à família.

Café Lamas reabre após incêndio

Após cerca de quatro meses fechado por causa de um incêndio na cozinha, o tradicional Café Lamas, no Flamengo, Zona Sul do Rio, reabre as portas nesta quarta-feira (21). Fundado em 4 de abril de 1874, o estabelecimento retoma o atendimento ao público com uma cozinha nova, mantendo as características que marcaram a história do restaurante ao longo de 152 anos. O funcionamento será das 11h à 1h.

Um dos sócios do estabelecimento, Milton Brito destacou a preparação para a retomada das atividades e a importância do apoio recebido durante o período em que o restaurante permaneceu fechado. Segundo ele, a proposta foi preservar a identidade do espaço, incluindo as cores da casa, enquanto as instalações eram recuperadas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral