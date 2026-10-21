Fábrica Criativa transforma resíduos em produtos sustentáveis na Rocinha, Zona Sul do Rio - Divulgação

Fábrica Criativa transforma resíduos em produtos sustentáveis na Rocinha, Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 21/10/2026 18:28

A Fábrica Criativa, localizada na Rocinha , Zona Sul do Rio, transforma resíduos em produtos sustentáveis, com o objetivo de estimular o empreendedorismo e ampliar a oportunidade para a geração de renda na comunidade. A iniciativa reúne quatro frentes integradas: moda e costura, FabLab e fabricação digital, audiovisual e comercialização de produtos.

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Implantada pelo Instituto TMJ Rocinha, em articulação com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e parceiros, a iniciativa dá continuidade à experiência do projeto Rocinha + Sustentável, que contou com apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de (Faperj).



A fábrica foi instalada em um prédio de três pavimentos. A proposta é conectar os conhecimentos da comunidade à tecnologia, ao design e ao mercado, promovendo a formação profissional e o desenvolvimento de soluções sustentáveis com identidade local.

Um dos diferenciais da iniciativa é a integração entre sustentabilidade e desenvolvimento de produtos de maior valor agregado. No FabLab, são realizados experimentos voltados ao reaproveitamento de resíduos plásticos, incluindo pesquisas para a transformação desses materiais em filamentos utilizados na impressão 3D.

No núcleo de moda, sobras de tecidos e peças já existentes ganham novas possibilidades por meio de técnicas de reaproveitamento e upcycling, processo que transforma materiais descartados ou sem uso em novos produtos. A proposta inclui o desenvolvimento de souvenirs, brindes corporativos, acessórios, objetos de design e coleções inspiradas na identidade da Rocinha.



Além de atender ao consumidor final, os produtos poderão ser destinados a empresas interessadas em brindes personalizados e soluções sustentáveis. A comercialização é uma etapa estratégica para transformar a capacitação e a experimentação em uma cadeia produtiva capaz de gerar renda e estimular novos empreendimentos dentro da própria comunidade.

A valorização dos conhecimentos e talentos dos moradores está no centro da proposta da Fábrica Criativa, que busca transformar criatividade e inovação em oportunidades concretas de geração de renda e desenvolvimento local. Segundo o pesquisador Davison Coutinho, a iniciativa pretende aproximar o potencial da comunidade da universidade, da tecnologia e do mercado:



"A Fábrica Criativa nasce da compreensão de que a Rocinha tem conhecimento, criatividade e capacidade de inovação. Queremos criar condições para que esses talentos se transformem em produtos, negócios e oportunidades reais de geração de renda, conectando os saberes da comunidade à universidade, à tecnologia e ao mercado", afirma o pesquisador Davison Coutinho.



Da capacitação à geração de renda



A fábrica busca conectar moradores e empreendedores a universidades, tecnologias, empresas e novas oportunidades de mercado. Para viabilizar as atividades, o prédio foi reformado e equipado com máquinas industriais de costura, equipamentos de impressão 3D e um showroom destinado à exposição e à comercialização dos produtos desenvolvidos.

A estrutura permite integrar diferentes etapas do processo, desde a experimentação e a criação até o desenvolvimento de produtos e sua inserção no mercado. Para Caroline Alves, presidente da FAPERJ, a iniciativa demonstra como o fomento à inovação pode contribuir para a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades.

"Projetos como a Fábrica Criativa Rocinha + Sustentável mostram como a ciência, a tecnologia e a criatividade podem caminhar juntas para transformar realidades. Ao apoiar iniciativas que valorizam os talentos locais e estimulam o empreendedorismo, a FAPERJ contribui para ampliar oportunidades de geração de renda e fortalecer o desenvolvimento sustentável", afirma ela.

A iniciativa parte do princípio de que a inovação também é produzida nas periferias, a partir dos conhecimentos, das experiências e da criatividade de seus moradores. Ao unir economia circular, fabricação digital, design e empreendedorismo, o projeto pretende ampliar o protagonismo da comunidade no desenvolvimento de soluções sustentáveis.

A proposta é demonstrar que a Rocinha pode pesquisar, criar, produzir, desenvolver marcas e colocar no mercado produtos sustentáveis com identidade própria, fortalecendo a economia local e abrindo novas perspectivas profissionais para seus moradores.

Projeto anterior certificou mais de 100 moradores



O projeto amplia uma trajetória iniciada pelo Rocinha + Sustentável, que promoveu experiências de reciclagem de plástico, papel e óleo, aproximando design, universidade e conhecimento comunitário. Ao longo de sua atuação, o projeto anterior, também apoiado pela FAPERJ, certificou mais de 100 moradores, realizou atividades em seis escolas públicas e alcançou cerca de 4 mil estudantes. A iniciativa também contribuiu para o desenvolvimento de produtos como skates feitos de plástico reciclado, cadernos de papel reciclado, sabões, velas e protótipos produzidos por fabricação digital.



Os resultados se estenderam à formação acadêmica e profissional dos participantes. Moradores avançaram para cursos de graduação e pós-graduação em Design, enquanto jovens receberam formação em audiovisual. Laboratórios e equipamentos permaneceram em uso, permitindo a continuidade das atividades de capacitação e experimentação.



Em 2024, o projeto recebeu o Prêmio Periferia Viva, do Ministério das Cidades, e teve seus resultados apresentados em espaços acadêmicos e de inovação.

Visita internacional à Rocinha



Na próxima quarta-feira (28), a Fábrica Criativa recebe uma comitiva da Organização das Nações Unidas (ONU) e, posteriormente, a princesa africana Abze Djigmah. A visita deve promover o intercâmbio de experiências e ampliar a visibilidade de iniciativas que articulam inovação, sustentabilidade e transformação social na Rocinha.

