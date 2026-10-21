Texto de deputados do PL enquadra grupos no Rio e autoriza novos protocolos de combateAlex Ramos/ Alerj
A proposta prevê o enquadramento do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas no estado. O texto também autoriza a criação de protocolos de combate aos grupos, em articulação com órgãos nacionais e estrangeiros que adotem a mesma classificação.
O Projeto de Lei 7.774/26 é de autoria dos deputados Anderson Moraes, Alexandre Knoploch, Filippe Poubel e Renan Jordy, todos do PL. O texto foi relatado pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim (PL), que defendeu a competência do Legislativo estadual para tratar de segurança pública, desde que a proposta não entre em conflito com as normas federais.
“Os três entes federativos, município, estado e União, estão aptos a legislar sobre esse tema. Obviamente, desde que seja algo que não confronte a legislação federal, o que não é o caso desse projeto”, afirmou Amorim.
Um dos autores da proposta, Alexandre Knoploch também argumentou que a iniciativa não interfere nas atribuições da União nem nas competências do Congresso Nacional.
“Esse projeto de lei em nenhum momento vem alterar ou concorrer com a União ou com a competência do Congresso Nacional”, declarou.
Durante a análise na comissão, o deputado Luiz Paulo (PSD) sugeriu incluir na ementa referências a legislações federais relacionadas ao tema. Segundo ele, a medida ajudaria a reforçar a fundamentação jurídica do projeto.
“Minha sugestão é inserir na ementa as leis 11.260/16 e 12.850/13, para dizer que o projeto está amarrado às legislações federais e dar um contorno constitucional à redação da matéria”, disse.
Com o aval da CCJ, a proposta segue para o plenário da Alerj, onde será submetida à votação dos deputados estaduais.
Origem do Comando Vermelho
Inicialmente, o grupo estruturou um caixa comum com dinheiro obtido em atividades criminosas, usado para financiar fugas e auxiliar integrantes presos. Com o tempo, a facção passou a investir no tráfico de drogas, especialmente na venda de cocaína, ampliando seu poder financeiro e sua influência territorial.
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