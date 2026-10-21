Texto de deputados do PL enquadra grupos no Rio e autoriza novos protocolos de combateAlex Ramos/ Alerj

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Aretha Dossares
A classificação de facções criminosas como organizações terroristas no Rio foi aprovada, nesta quarta-feira (21), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O projeto de lei ainda precisa passar por votação no plenário da Casa.

A proposta prevê o enquadramento do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas no estado. O texto também autoriza a criação de protocolos de combate aos grupos, em articulação com órgãos nacionais e estrangeiros que adotem a mesma classificação.

O Projeto de Lei 7.774/26 é de autoria dos deputados Anderson Moraes, Alexandre Knoploch, Filippe Poubel e Renan Jordy, todos do PL. O texto foi relatado pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim (PL), que defendeu a competência do Legislativo estadual para tratar de segurança pública, desde que a proposta não entre em conflito com as normas federais.

“Os três entes federativos, município, estado e União, estão aptos a legislar sobre esse tema. Obviamente, desde que seja algo que não confronte a legislação federal, o que não é o caso desse projeto”, afirmou Amorim.

Um dos autores da proposta, Alexandre Knoploch também argumentou que a iniciativa não interfere nas atribuições da União nem nas competências do Congresso Nacional.

“Esse projeto de lei em nenhum momento vem alterar ou concorrer com a União ou com a competência do Congresso Nacional”, declarou.

Durante a análise na comissão, o deputado Luiz Paulo (PSD) sugeriu incluir na ementa referências a legislações federais relacionadas ao tema. Segundo ele, a medida ajudaria a reforçar a fundamentação jurídica do projeto.

“Minha sugestão é inserir na ementa as leis 11.260/16 e 12.850/13, para dizer que o projeto está amarrado às legislações federais e dar um contorno constitucional à redação da matéria”, disse.

Com o aval da CCJ, a proposta segue para o plenário da Alerj, onde será submetida à votação dos deputados estaduais.

Origem do Comando Vermelho

O Comando Vermelho surgiu no fim da década de 1970, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, a partir da convivência entre presos comuns e presos políticos durante a ditadura militar. A organização descende da chamada Falange Vermelha.

Inicialmente, o grupo estruturou um caixa comum com dinheiro obtido em atividades criminosas, usado para financiar fugas e auxiliar integrantes presos. Com o tempo, a facção passou a investir no tráfico de drogas, especialmente na venda de cocaína, ampliando seu poder financeiro e sua influência territorial.

Milícias, TCP e ADA disputam territórios no Rio

Além do Comando Vermelho, o território fluminense é disputado por milícias e outras facções criminosas, como o Terceiro Comando Puro (TCP) e os Amigos dos Amigos (ADA). As organizações têm trajetórias marcadas por rompimentos, alianças e confrontos pelo controle de comunidades.
 
O TCP surgiu no início dos anos 2000, após uma divisão do antigo Terceiro Comando, que atuava no estado desde as décadas de 1980 e 1990. A separação ocorreu em meio a conflitos entre criminosos e ao fim da aliança com o ADA. Atualmente, parte de suas lideranças é associada ao chamado Complexo de Israel, conjunto de comunidades da Zona Norte da capital.
 
O ADA, por sua vez, foi criado em 1998 por dissidentes do Comando Vermelho, entre eles Celso Luís Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, e Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê. O grupo se aliou ao antigo Terceiro Comando para disputar espaço com o CV. A parceria terminou em 2002, após uma rebelião no presídio de Bangu I que resultou na morte de Uê e aprofundou a divisão entre as organizações.
 
Em 2004, o ADA assumiu o controle do tráfico na Rocinha, na Zona Sul, após confrontos entre grupos rivais. A facção permaneceu na comunidade até perder espaço para o Comando Vermelho, em meio a novas disputas que se intensificaram em 2017. Nos anos seguintes, o grupo também perdeu outros territórios e passou a concentrar sua atuação em áreas como a Vila Vintém, na Zona Oeste.
 
As milícias também disputam territórios no estado e são associadas à exploração de atividades econômicas ilegais, à cobrança de taxas e ao controle de serviços em comunidades. A presença desses grupos, assim como a das facções, está relacionada a conflitos que provocam mudanças frequentes no domínio de diferentes regiões.
 
Expansão territorial e impacto na população 
 
Um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar aponta que o Comando Vermelho está presente em 70 dos 92 municípios fluminenses. Dos 1.648 locais mapeados, 1.036 (62,8%) são atribuídos ao CV, 340 (20,6%) ao TCP, 229 (13,9%) às milícias e 43 (2,6%) ao ADA.
 
Segundo a corporação, os números mudam constantemente devido aos confrontos entre grupos criminosos pela conquista e manutenção de territórios. O levantamento também aponta que apenas 15 municípios não apresentam domínio consolidado de facções ou milícias.
 
Na Região Metropolitana do Rio, cerca de 4 milhões de pessoas viviam sob controle ou influência de grupos armados em 2024, segundo levantamentos do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF) e do Instituto Fogo Cruzado.
 
Entre 2007 e 2024, a área submetida a algum tipo de domínio armado cresceu 130,4%. No mesmo período, a população residente nesses locais aumentou 59,4%. Os dados indicam a expansão da influência territorial desses grupos e o alcance do problema para milhões de moradores.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral