Entre 2007 e 2024, a área submetida a algum tipo de domínio armado cresceu 130,4%. No mesmo período, a população residente nesses locais aumentou 59,4%. Os dados indicam a expansão da influência territorial desses grupos e o alcance do problema para milhões de moradores.





*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral

Na Região Metropolitana do Rio, cerca de 4 milhões de pessoas viviam sob controle ou influência de grupos armados em 2024, segundo levantamentos do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF) e do Instituto Fogo Cruzado.