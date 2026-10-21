Parente de entregador baleado no Rio pede doações no Hemorio - Divulgação

Parente de entregador baleado no Rio pede doações no HemorioDivulgação

Publicado 21/10/2026 20:09 | Atualizado 21/10/2026 20:12





As doações podem ser feitas no Hemorio, localizado na Rua Frei Caneca, número 8, no Centro do Rio. Ao O DIA, Adriana Almeida, mãe do rapaz, contou que o estado de saúde dele é delicado e exige cuidados. Um dos tiros atingiu o tórax, atravessou o braço, e o outro acertou o abdômen, com saída pela região da nádega.



"Ontem ele fez alguns exames, mas ainda está aguardando para saber se vai operar. Ele já estava perdendo muito sangue, parece que estava com uma hemorragia também. Aparentemente meu filho está falando, está lúcido, mas ainda muito nervoso com o ocorrido. Foi um susto", relatou Adriana.



Luís Cláudio trabalhava quando foi surpreendido pelos disparos. Segundo a mãe, a própria cliente que receberia o pedido pegou um carro e socorreu o entregador. Ele foi levado inicialmente à UPA de Rocha Miranda, mas precisou ser transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho.



"Como ele teve duas perfurações, a UPA não tem o equipamento adequado, mandaram ele para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde ele segue internado. A UPA de Rocha Miranda ontem estava lotada de pessoas que tinham tomado bala perdida. Toda hora chegava um carro com alguém", contou.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que duas pessoas baleadas deram entrada na UPA de Rocha Miranda. Luís Cláudio foi transferido para o Salgado Filho e apresenta quadro de saúde estável. O outro paciente seguiu para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A família do entregador de açaí Luís Cláudio Galisa dos Santos, 26 anos , pede doações de sangue para ajudar na recuperação do jovem, baleado durante um ataque armado no Morro do Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio. Na noite deste sábado (17), ele foi atingido por dois disparos enquanto realizava uma entrega e permanece internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.As doações podem ser feitas no Hemorio, localizado na Rua Frei Caneca, número 8, no Centro do Rio. Ao, Adriana Almeida, mãe do rapaz, contou que o estado de saúde dele é delicado e exige cuidados. Um dos tiros atingiu o tórax, atravessou o braço, e o outro acertou o abdômen, com saída pela região da nádega."Ontem ele fez alguns exames, mas ainda está aguardando para saber se vai operar. Ele já estava perdendo muito sangue, parece que estava com uma hemorragia também. Aparentemente meu filho está falando, está lúcido, mas ainda muito nervoso com o ocorrido. Foi um susto", relatou Adriana.Luís Cláudio trabalhava quando foi surpreendido pelos disparos. Segundo a mãe, a própria cliente que receberia o pedido pegou um carro e socorreu o entregador. Ele foi levado inicialmente à UPA de Rocha Miranda, mas precisou ser transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho."Como ele teve duas perfurações, a UPA não tem o equipamento adequado, mandaram ele para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde ele segue internado. A UPA de Rocha Miranda ontem estava lotada de pessoas que tinham tomado bala perdida. Toda hora chegava um carro com alguém", contou.Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que duas pessoas baleadas deram entrada na UPA de Rocha Miranda. Luís Cláudio foi transferido para o Salgado Filho e apresenta quadro de saúde estável. O outro paciente seguiu para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Outro entregador morreu após ser baleado



Durante o confronto, outro entregador também foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Wendrel Silva da Rocha. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte e realiza diligências para identificar os responsáveis, além de apurar a atuação de grupos criminosos na região.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral