Presidente do PSOL de Magé, Anderson Ribeiro, mostra agressões sofridas nesta quarta-feira (21) - Reprodução/Redes sociais

Presidente do PSOL de Magé, Anderson Ribeiro, mostra agressões sofridas nesta quarta-feira (21)Reprodução/Redes sociais

Publicado 21/10/2026 21:11 | Atualizado 21/10/2026 21:56

O presidente do PSOL de Magé, na Baixada Fluminense, Anderson Ribeiro, denuncia ter sido agredido com um soco no rosto e um tapa no ouvido por um homem enquanto participava de um ato a favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , na manhã desta quarta-feira (21). O caso aconteceu na Rua Brasil, no Centro de Piabetá, e será investigado pela Polícia Civil.

Nas imagens, gravadas por pessoas que participavam do ato com Anderson, é possível ver um homem ainda não identificado segurando um microfone conectado a um aparelho de som e gritando: "Lula é ladrão!".

Segundo Anderson, o homem seria um militante favorável ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que também estaria fazendo campanha no local. O vídeo também mostra uma companheira de militância, identificada como Cíntia Hernandes, sendo alvo de agressões verbais durante a confusão.



Após o ocorrido, Anderson gravou um vídeo em que mostra um ferimento no rosto e denuncia a agressão. "Olhem só o meu rosto. Vocês acham que é aceitável? Acabei de ser agredido aqui na Rua Brasil, em Piabetá, na frente dos guardas, que estão me dando apoio", afirmou.



O presidente municipal do PSOL disse que não conhecia o homem e que não houve justificativa para o ataque. "Eu estava fazendo campanha aqui, campanha legítima, e daí vem uma pessoa que eu não sei nem quem é, que eu não conheço, vem aqui e me dá um soco na cara e me deu um tapa no pé da orelha", completou.



Anderson registrou a ocorrência na 66ª DP (Piabetá).



Diretório do PSOL repudia o ocorrido

Em nota, o Diretório Estadual do PSOL no Rio de Janeiro falou sobre o aumento dos ataques e ameaças contra a militância que defende a democracia e os direitos sociais nas ruas durante essas eleições.

"No ambiente acirrado do segundo turno eleitoral, assistimos ao recrudescimento sistemático de ataques e ameaças contra a militância que defende a democracia e os direitos sociais nas ruas. Fatos inaceitáveis como os ocorridos na manhã de hoje em Magé contam com todo o nosso mais veemente repúdio. O presidente do PSOL de Magé, Anderson Ribeiro, foi covardemente agredido fisicamente com um soco no rosto e um tapa no ouvido. No mesmo episódio, a companheira Cíntia Hernandes foi vítima de violência política de gênero, sendo agredida verbalmente com ofensas machistas e desqualificadoras, em uma clara tentativa de intimidação por parte de um apoiador da extrema-direita", diz um trecho do pronunciamento.



Ainda de acordo com a nota, o diretório garantiu que vai adotar todas as medidas políticas, jurídicas e institucionais cabíveis para que os responsáveis sejam punidos: "A extrema-direita não nos intimidará com métodos truculentos. A nossa resposta será o fortalecimento da organização popular: não recuaremos e não sairemos das ruas!".