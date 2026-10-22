Diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson é suspeita de desviar alimentos da unidade prisional feminina - Google Street View

Diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson é suspeita de desviar alimentos da unidade prisional femininaGoogle Street View

Publicado 22/10/2026 09:44

Graça Maria Silva de Souza, diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio, foi afastada do cargo por suspeita de desviar alimentos da unidade prisional. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) nesta quinta-feira (22).





Segundo a pasta, a ação ocorreu através da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e pela Corregedoria da instituição, após o recebimento de uma denúncia e monitoramento.



A servidora foi flagrada em uma situação suspeita de desvio de produtos alimentícios e encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde acabou autuada em flagrante por peculato. Alimentos como carne, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados foram encontrados no porta-malas do seu carro.



Além do afastamento imediato da função, o órgão instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta da diretora na esfera administrativa.



"A Seppen reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores, e mantém atuação permanente no combate a essas práticas, por meio da Corregedoria e da Ssispen", acrescentou a secretaria em nota. LEIA MAIS: Motorista de aplicativo é baleado na cabeça em Jacarepaguá Segundo a pasta, a ação ocorreu através da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e pela Corregedoria da instituição, após o recebimento de uma denúncia e monitoramento.A servidora foi flagrada em uma situação suspeita de desvio de produtos alimentícios e encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde acabou autuada em flagrante por peculato. Alimentos como carne, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados foram encontrados no porta-malas do seu carro.Além do afastamento imediato da função, o órgão instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta da diretora na esfera administrativa."A Seppen reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores, e mantém atuação permanente no combate a essas práticas, por meio da Corregedoria e da Ssispen", acrescentou a secretaria em nota.

Além do afastamento da diretora, a Seppen instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar sua conduta na esfera administrativa.



A Secretaria Estadual de Polícia Penal informou ainda que Graça foi afastada e autuada em flagrante por peculato, crime que envolve a apropriação ou o desvio de bens por funcionário público em razão do cargo. A Seppen disse que ela foi exonerada das suas funções. Se condenada, pode ser exonerada do serviço público em si.

A reportagem não localizou a defesa de Graça. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Gerente de farmácia é demitido após agressão

Um gerente de uma farmácia foi demitido após denúncia de agressão a uma funcionária na Grota, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, a violência teria sido motivada pelo fato da vítima beber água no salão de atendimento.

O caso foi divulgado nas redes sociais por uma cliente, que mostrou a funcionária visivelmente abalada, com uma garrafa de água na mão.



Após a repercussão, a Rede Cumani, responsável pela farmácia, emitiu uma nota nas redes sociais nesta quarta-feira (21) e informou a demissão do colaborador por justa causa.



"A gravidade do ocorrido é incompatível com os valores da empresa. Não toleramos violência, intimidação ou qualquer forma de desrespeito. Manifestamos nossa solidariedade à colaboradora e permanecemos à disposição para prestar o apoio necessário", diz um trecho da nota.



A empresa reforçou ainda que impedir o acesso à água ou restringir indevidamente o descanso e o uso de assentos não faz parte das diretrizes da Cumani.

"Nossos profissionais devem ser tratados com dignidade e respeito. Nosso RH é responsável por reforçar os critérios de seleção e preparação das lideranças e as orientações às equipes, com foco na prevenção de novas ocorrências. A demissão foi uma medida concreta diante do ocorrido. Nosso compromisso segue sendo assegurar que o respeito às pessoas esteja presente na prática diária de todas as unidades", acrescentou.