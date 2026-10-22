Diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson é suspeita de desviar alimentos da unidade prisional femininaGoogle Street View

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Ana Fernanda Freire
Graça Maria Silva de Souza, diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio, foi afastada do cargo por suspeita de desviar alimentos da unidade prisional. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) nesta quinta-feira (22).
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Segundo a pasta, a ação ocorreu através da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e pela Corregedoria da instituição, após o recebimento de uma denúncia e monitoramento.

A servidora foi flagrada em uma situação suspeita de desvio de produtos alimentícios e encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde acabou autuada em flagrante por peculato. Alimentos como carne, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados foram encontrados no porta-malas do seu carro.

Além do afastamento imediato da função, o órgão instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta da diretora na esfera administrativa.

"A Seppen reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores, e mantém atuação permanente no combate a essas práticas, por meio da Corregedoria e da Ssispen", acrescentou a secretaria em nota.
Além do afastamento da diretora, a Seppen instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar sua conduta na esfera administrativa.

A Secretaria Estadual de Polícia Penal informou ainda que Graça foi afastada e autuada em flagrante por peculato, crime que envolve a apropriação ou o desvio de bens por funcionário público em razão do cargo. A Seppen disse que ela foi exonerada das suas funções. Se condenada, pode ser exonerada do serviço público em si.
A reportagem não localizou a defesa de Graça. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Gerente de farmácia é demitido após agressão 

Um gerente de uma farmácia foi demitido após denúncia de agressão a uma funcionária na Grota, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, a violência teria sido motivada pelo fato da vítima beber água no salão de atendimento.
O caso foi divulgado nas redes sociais por uma cliente, que mostrou a funcionária visivelmente abalada, com uma garrafa de água na mão.

Após a repercussão, a Rede Cumani, responsável pela farmácia, emitiu uma nota nas redes sociais nesta quarta-feira (21) e informou a demissão do colaborador por justa causa.

"A gravidade do ocorrido é incompatível com os valores da empresa. Não toleramos violência, intimidação ou qualquer forma de desrespeito. Manifestamos nossa solidariedade à colaboradora e permanecemos à disposição para prestar o apoio necessário", diz um trecho da nota.

A empresa reforçou ainda que impedir o acesso à água ou restringir indevidamente o descanso e o uso de assentos não faz parte das diretrizes da Cumani.
"Nossos profissionais devem ser tratados com dignidade e respeito. Nosso RH é responsável por reforçar os critérios de seleção e preparação das lideranças e as orientações às equipes, com foco na prevenção de novas ocorrências. A demissão foi uma medida concreta diante do ocorrido. Nosso compromisso segue sendo assegurar que o respeito às pessoas esteja presente na prática diária de todas as unidades", acrescentou.