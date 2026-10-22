Colisão envolveu carro, caminhão e motocicleta, na Avenida BrasilReprodução / Redes sociais
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da pista central da Avenida Brasil foi ocupada devido ao acidente. A interdição parcial provocou retenções no trânsito desde a altura da Penha, no sentido Centro. Motoristas enfrentaram lentidão no trecho.
Acidente entre carro e ônibus deixa sete feridos na Zona Norte
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 5h40 e prestou atendimento a sete pessoas. Dois homens, com ferimentos graves, foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Outras três vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. As duas pessoas restantes foram liberadas no local do acidente.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua São Luiz Gonzaga chegou a ser interditada após a Rua Ana Neri. Durante a ocorrência, o trânsito foi desviado para a Rua Visconde de Niterói, a Avenida Bartolomeu de Gusmão, a Rua General Herculano Gomes e a Avenida Rotary Internacional.
A via foi liberada por volta das 7h35, mas o congestionamento continuou intenso na região.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) lamentou o ocorrido e informou que a empresa responsável pelo coletivo apurava as circunstâncias do acidente.
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