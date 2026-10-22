Colisão envolveu carro, caminhão e motocicleta, na Avenida Brasil - Reprodução / Redes sociais

Colisão envolveu carro, caminhão e motocicleta, na Avenida BrasilReprodução / Redes sociais

Publicado 22/10/2026 10:13 | Atualizado 22/10/2026 10:24

Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu, na manhã desta quinta-feira (22), após uma colisão envolvendo um carro, um caminhão e uma motocicleta, na Avenida Brasil , na altura do Piscinão de Ramos, no sentido Centro. A vítima ainda não teve a identidade divulgada. Também não há confirmação sobre qual veículo ocupava.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h45. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o homem já estava morto. A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) também recebeu chamado para auxiliar na organização do trânsito na região.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da pista central da Avenida Brasil foi ocupada devido ao acidente. A interdição parcial provocou retenções no trânsito desde a altura da Penha, no sentido Centro. Motoristas enfrentaram lentidão no trecho.

Acidente entre carro e ônibus deixa sete feridos na Zona Norte

No dia 7 de outubro, um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou sete pessoas feridas na Rua São Luiz Gonzaga, entre São Cristóvão e Benfica, na Zona Norte do Rio. A via chegou a ficar interditada.

Segundo testemunhas, um pedestre que caminhava pela calçada também foi atingido no momento da colisão. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram uma vítima caída no local, além de uma segunda pessoa deitada na via.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 5h40 e prestou atendimento a sete pessoas. Dois homens, com ferimentos graves, foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Outras três vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. As duas pessoas restantes foram liberadas no local do acidente.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua São Luiz Gonzaga chegou a ser interditada após a Rua Ana Neri. Durante a ocorrência, o trânsito foi desviado para a Rua Visconde de Niterói, a Avenida Bartolomeu de Gusmão, a Rua General Herculano Gomes e a Avenida Rotary Internacional.



A via foi liberada por volta das 7h35, mas o congestionamento continuou intenso na região.



Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) lamentou o ocorrido e informou que a empresa responsável pelo coletivo apurava as circunstâncias do acidente.