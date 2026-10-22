Agentes da Decon realizaram operação no Grupo Celita Toledo - Reginaldo Pimenta

Agentes da Decon realizaram operação no Grupo Celita ToledoReginaldo Pimenta

Publicado 22/10/2026 10:52

Duas funcionárias do Grupo Celita Toledo foram presas em flagrante depois de policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) encontrarem produtos com a validade vencida nas unidades da empresa. As prisões ocorreram durante a operação realizada nesta quarta-feira (21).

Os agentes localizaram os materiais nos centros cirúrgicos e no almoxarifado. Segundo a Polícia Civil, os medicamentos estavam disponíveis para uso em cirurgias programados para esta quarta, expondo potencialmente os pacientes a riscos à saúde.

Diante das irregularidades constatadas, as equipes conduziram a enfermeira Evani Ferreira do Nascimento, que é responsável pelo centro cirúrgico, e a diretora administrativa Carla dos Santos Alves, responsável do almoxarifado, para a delegacia.

As duas responsáveis foram autuadas em flagrante por crime contra as relações de consumo, em razão da manutenção de materiais com prazo de validade vencido. Elas pagaram fiança e deixaram a detenção no mesmo dia.

A Operação Por Elas, que teve como alvo o Grupo Celita Toledo, localizado em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, teve como objetivo interditar todos os centros cirúrgicos dos estabelecimentos da empresa. A Decon investiga três mortes de pacientes após procedimentos estéticos e outras 30 denúncias.

"A Justiça está mostrando que as cirurgias estão proibidas, tendo em vista que há irregularidades e grandes falhas no sistema de segurança dos pacientes. As pessoas que tinham cirurgias marcadas tem que pegar os valores pagos, que devem ser restituídos. Se tiver problema com essa operação, procurem as delegacias de Polícia Civil para informar. Deveriam saber que estão correndo um grande risco", disse, nesta quarta-feira (21), o delegado Wellington Vieira, titular da especializada.

Vieira também contou que as equipes fizeram buscas por prontuários dos pacientes que denunciaram algum problema sofrido depois de procedimentos.

"Consta da ordem judicial a arrecadação e a apreensão dos prontuários médicos de cada paciente que foi até a delegacia reclamar. O paciente tem direito de receber o seu prontuário médico logo que for solicitado, mas a clínica tem recusado. Isso é uma irregularidade gravíssima. Por isso, a Justiça determinou a arrecadação e a apreensão desses documentos", afirmou.

Segundo as apurações, pessoas submetidas às intervenções sofreram deformidades, mutilações e sequelas permanentes. As investigações apontaram também a utilização indevida da força de trabalho pela empresa. A corporação informou que alunos de pós-graduação de especialização em cirurgia plástica realizavam os procedimentos sem o controle de um médico supervisor.

Em agosto, durante outra operação contra o grupo, agentes da especializada já haviam apreendido produtos fora do prazo de validade no local. Na época, Adriano Silva do Nascimento se apresentou como dono de um dos estabelecimentos do grupo. Ele foi preso em flagrante por crimes contra a relação de consumo e pagou fiança para ser liberado.

As investigações continuam para apurar as denúncias e esclarecer as circunstâncias dos casos.

Defesa



O Grupo Celita Toledo é vinculado à Celita da Silva Toledo, que se candidatou como deputada federal pelo partido Republicanos nas eleições deste ano. Ela recebeu 1.817 votos e ficou como suplente.

Em postagens realizadas nas redes sociais na terça-feira (20), a mulher comentou sobre as denúncias apuradas. De acordo com ela, parte das 30 ocorrências registradas não fazem sentido.

"Trinta ocorrências de quê? Existem situações que não fazem nenhum sentido. Eu não vou entrar nesse detalhe, a Justiça que irá provar, as pessoas vão ter que provar o que estão falando. Vou dar um exemplo simples: uma pessoa que fez uma ocorrência porque o médico foi grosso com ela. O que eu, Celita, enquanto projeto, tenho a ver com isso? Cada um tem que se responsabilizar por seus atos. São várias coisas assim que não vou ficar justificando porque o jurídico que irá provar. Quando me perguntam de 30, eu falo que depende do ponto de vista. Em três anos de projeto, a gente já fez, até agora, 9.524 procedimentos. Eu tenho 30 ocorrências. A literatura me fala e a lei me protege que a gente pode ter 5% de erro dentro do seu quantitativo de cirurgia. Eu não estou dentro nem dos 5%. Olha o tanto de volume que a gente faz, pelo amor de Deus", afirmou.

Em outra postagem, Celita garantiu que todos os pacientes têm direito a reparos pós-operatório. "Não faz porque não quer. Nunca se foi negado, como em qualquer outro lugar. No projeto, acho que não tem nada para melhorar. A gente tem um hospital à disposição do paciente que não tem plano de saúde. Se ele fizer uma cirurgia, tem um hospital 24h com emergência e CTI, dentro do valor que pagou na cirurgia", disse.



No último domingo (18), a empresária fez uma postagem falando sobre responsabilidade das pessoas após as operações. Segundo ela, pacientes não cuidam de si depois dos procedimentos.

"O pós-operatório exige comprometimento da paciente. Infelizmente, algumas não têm sequer a disposição de ler as orientações que recebem. Têm celular, internet, acesso à informação, mas falta o principal: interesse em cuidar de si mesmas. E aqui entra uma pergunta que talvez incomode: se uma pessoa não assume a responsabilidade de cuidar de si mesma, como espera que outra pessoa consiga fazer isso sozinha? Eu posso investir, orientar, acompanhar, oferecer estrutura e buscar os melhores profissionais. Mas existe algo que nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar: o comprometimento de alguém com a própria recuperação. É claro que intercorrências podem acontecer mesmo quando tudo é feito corretamente. Cirurgia envolve riscos, e cada caso precisa ser avaliado com seriedade. Mas responsabilidade precisa ser uma via de mão dupla", escreveu.



A reportagem ainda tenta localizar a defesa da empresa e das funcionárias detidas nesta quarta. O espaço está aberto para manifestação.