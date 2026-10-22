'GT' ou 'Rei dos Batidos': venda e receptação de peças roubadas - Divulgação

'GT' ou 'Rei dos Batidos': venda e receptação de peças roubadasDivulgação

Publicado 22/10/2026 11:35



Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (21), dois suspeitos por envolvimento em um esquema de receptação e comercialização de peças de veículos roubados em Itaipu, Niterói, na Região Metropolitana. Entre eles está Gustavo Gonçalves Porto Melo, conhecido nas redes sociais como “GT” ou “Rei dos Batidos”. O outro é Maycon Andrey Dias Araújo.

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Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de Gustavo, onde localizaram uma pistola calibre .380, acompanhada de 29 munições, no interior de um cofre metálico. Após consulta, foi constatado que a arma havia sido extraviada anteriormente e pertencia a um policial federal aposentado.



No local, as equipes também apreenderam uma réplica de fuzil, dois distintivos falsos da Polícia Civil, um colete, uma balaclava, um rádio comunicador e uma máquina de contar dinheiro, além de veículos, componentes automotivos, aparelhos celulares e outros objetos.



Em razão da arma de fogo encontrada e das demais circunstâncias apuradas durante a busca, Gustavo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, desobediência e associação criminosa armada. As circunstâncias dos crimes serão aprofundadas no decorrer das investigações.



Influenciador atuava na restauração de veículos



A investigação teve início a partir de levantamentos de inteligência realizados pela própria Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói e São Gonçalo (DRFA-NSG), com o objetivo de combater não apenas os roubos e furtos de automóveis, mas também toda a organização responsável pela receptação, desmontagem e comercialização de veículos e peças de origem ilícita.



Durante o monitoramento, os agentes identificaram que Gustavo atuava no ramo de recuperação e restauração de veículos batidos, atividade amplamente divulgada em suas redes sociais. Segundo informações de inteligência, ele também receberia encomendas de componentes automotivos de alto valor comercial e intermediava a obtenção de peças retiradas de veículos roubados, que seriam posteriormente entregues aos destinatários.

Histórico e vida de luxo

Gustavo possui diversos registros policiais anteriores, incluindo ocorrências relacionadas à receptação e à desobediência, além de episódios envolvendo veículos de origem criminosa, motocicletas com sinais identificadores adulterados ou ocultados e fugas de abordagens policiais. Em uma das ocorrências, ele chegou a ser preso em flagrante conduzindo uma motocicleta roubada que apresentava o chassi cortado e estava sem placa de identificação. O histórico motivou o aprofundamento das investigações.



As diligências também identificaram publicações nas quais o investigado exibia viagens para destinos turísticos, embarcações, jet skis, veículos e acessórios de elevado valor aparente. Esses elementos passaram a integrar a apuração sobre a compatibilidade entre o padrão de vida divulgado e a capacidade financeira conhecida do investigado.



Outro elemento relevante surgiu durante a análise de um flagrante de receptação registrado em setembro de 2026. Na ocasião, dois motores provenientes de veículos roubados foram encontrados em uma oficina, cujo responsável, em declaração formal, mencionou Gustavo como a pessoa que havia indicado o serviço relacionado aos componentes.



Questionado sobre a procedência da arma, Gustavo afirmou que a teria adquirido por R$ 5 mil, por intermédio de um grupo de WhatsApp denominado “Monopólio”.



Entre os bens apreendidos estão ainda um automóvel BYD, um Chevrolet Spin, uma motocicleta BMW e um jet ski. Questionado sobre a propriedade dos veículos, Gustavo afirmou que todos teriam sido adquiridos por ele, embora estivessem registrados em nome de sua avó, identificada como pensionista do INSS. A procedência dos bens e a origem dos recursos utilizados nas aquisições serão verificadas no decorrer da investigação.



Os aparelhos celulares e demais materiais apreendidos serão analisados, observadas as autorizações judiciais pertinentes, para verificar a procedência dos componentes automotivos, identificar possíveis negociações de peças de origem criminosa, esclarecer a origem do armamento e apurar a eventual participação de outros envolvidos.



Os veículos e peças também serão submetidos às verificações necessárias para identificação de sua origem e regularidade.



As investigações prosseguem para esclarecer a possível participação do investigado em uma estrutura voltada à obtenção, receptação e comercialização de componentes retirados de veículos roubados, bem como para apurar eventuais crimes relacionados aos demais materiais encontrados.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.