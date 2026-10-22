Perseguição com tiros ocorreu na Rua São Clemente, em Botafogo - Carlos Elias Junior

Perseguição com tiros ocorreu na Rua São Clemente, em BotafogoCarlos Elias Junior

Publicado 22/10/2026 12:54

A Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública da Prefeitura do Rio (Civitas) encaminhou todos os relatórios produzidos a partir da análise da circulação do veículo para a Polícia Civil. De acordo com os documentos, o automóvel passou nas proximidades de 14 casos de roubos e furtos, ocorridos entre abril e setembro desse ano, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o carro era usado no suporte logístico a integrantes de uma quadrilha especializada nos delitos, inclusive, nesta quarta-feira (21), quando assaltantes estariam atuando no Centro e da Zona Sul.

Luis foi identificado como uma das lideranças do grupo. A corporação informou que o homem acumulava 27 anotações criminais, principalmente por roubo.

As investigações sobre a tentativa de latrocínio contra a arqueóloga e professora aposentada Tania Andrade Lima , de 80 anos, realizada pela 14ª DP (Leblon), apontaram a participação de Luis no crime. Os agentes o localizaram durante as diligências para prender envolvidos.

Morte em Botafogo

Luis morreu após ser baleado em uma perseguição com tiroteio, na manhã desta quarta-feira (21), na Rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul. Agentes da 14ª DP (Leblon) faziam diligências quando souberam sobre a localização de um veículo envolvido na tentativa de latrocínio contra Tania. A corporação informou que, ao perceber a presença da equipe, Luis tentou atropelar os policiais. Além disso, o homem também teria atirado.

Ainda de acordo com a Civil, os agentes reagiram e atiraram contra o motorista, o que gerou um intenso tiroteio. Ele foi atingido, socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher, que também estava no automóvel, ficou ferida por estilhaços.

Veja: Imagens de câmeras de segurança flagraram o início da troca de tiros . Nos vídeos, é possível ver pedestres se abaixando ao ouvir os disparos efetuados por policiais civis. Logo em seguida, os automóveis envolvidos na ocorrência colidem. Os agentes descem da viatura e se aproximam do carro perseguido.

Vídeo mostra perseguição e batida em tiroteio que terminou com morte de suspeito em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (21) Reprodução/Gabriel Tecnologia https://t.co/rM1M2BGhfo — Jornal O Dia (@jornalodia) October 21, 2026

Durante a perseguição, Luis atingiu o carro dirigido pelo aposentado Paulo Roberto de Andrade Cardoso, de 72 anos, que passava pela Rua São Clemente. O veículo do homem ficou com a traseira destruída.

"Foi muito tiro. Fiquei desorientado. Deu uma pancada na minha traseira e eu perdi o controle. Fiquei até tonto na hora, uma pancada tão violenta. Aí, tentando controlar o carro, bati em outro que vinha ao lado. Machuquei só a mão, mas ficou o prejuízo do carro. Agora vou lá na 14ª DP, me chamaram para depor", contou o aposentado.

A Rua São Clemente, que é uma via de grande movimentação de Botafogo, onde estão localizados o Palácio da Cidade - local de trabalho do prefeito do Rio - e diversos colégios, ficou com uma faixa interditada.

Tentativa de latrocínio



A arqueóloga e professora aposentada Tania Lima caminhava pela calçada da Rua General Venâncio Flores, no Leblon, na Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (15), quando foi abordada por um criminoso que tentou roubar sua bolsa.

Durante a ação, o homem derrubou a vítima e continuou tentando retirar o pertence, mesmo com ela caída no chão. Em seguida, efetuou três disparos, que atingiram o pescoço, o ombro e uma das mãos da mulher.

Imagens de câmeras de segurança registraram a violência. Após conseguir levar a bolsa, o assaltante fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa, que o aguardava nas proximidades. Três homens que estavam na região intervieram durante o roubo.

Um criminoso entrou em luta corporal com uma idosa durante um assalto na Rua Venâncio Flores, no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (15) Crédito: Arquivo pessoal https://t.co/2yQDkLLA7P — Jornal O Dia (@jornalodia) October 15, 2026

Tania foi socorrida por equipes da Operação Segurança Presente e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul do Rio. A idosa teve ferimentos no pescoço e no ombro, considerados sem gravidade, além de uma lesão na mão que exigia maiores cuidados. Depois, deixou o hospital com seus familiares, que optaram por transferi-la para uma unidade conveniada ao plano de saúde.

A vítima é uma pesquisadora reconhecida nacional e internacionalmente por sua contribuição à Arqueologia. Professora aposentada do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela teve papel importante na descoberta do Cais do Valongo , na Zona Portuária, um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados nas Américas. Em 2023, recebeu o Hypatia Award, prêmio internacional concedido em reconhecimento à sua atuação na área.

Buscas por envolvidos

O Disque Denúncia divulgou, na segunda-feira (19), um cartaz para ajudar a localizar James Dean Chagas Lindoso, conhecido como Dean, de 44 anos, apontado como autor dos disparos contra a professora.