A Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública da Prefeitura do Rio (Civitas) encaminhou todos os relatórios produzidos a partir da análise da circulação do veículo para a Polícia Civil. De acordo com os documentos, o automóvel passou nas proximidades de 14 casos de roubos e furtos, ocorridos entre abril e setembro desse ano, na Zona Sul do Rio.
Segundo a Polícia Civil, o carro era usado no suporte logístico a integrantes de uma quadrilha especializada nos delitos, inclusive, nesta quarta-feira (21), quando assaltantes estariam atuando no Centro e da Zona Sul.
Luis foi identificado como uma das lideranças do grupo. A corporação informou que o homem acumulava 27 anotações criminais, principalmente por roubo.
Luis morreu após ser baleado em uma perseguição com tiroteio, na manhã desta quarta-feira (21), na Rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul. Agentes da 14ª DP (Leblon) faziam diligências quando souberam sobre a localização de um veículo envolvido na tentativa de latrocínio contra Tania. A corporação informou que, ao perceber a presença da equipe, Luis tentou atropelar os policiais. Além disso, o homem também teria atirado.
Ainda de acordo com a Civil, os agentes reagiram e atiraram contra o motorista, o que gerou um intenso tiroteio. Ele foi atingido, socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher, que também estava no automóvel, ficou ferida por estilhaços.
Durante a perseguição, Luis atingiu o carro dirigido pelo aposentado Paulo Roberto de Andrade Cardoso, de 72 anos, que passava pela Rua São Clemente. O veículo do homem ficou com a traseira destruída.
"Foi muito tiro. Fiquei desorientado. Deu uma pancada na minha traseira e eu perdi o controle. Fiquei até tonto na hora, uma pancada tão violenta. Aí, tentando controlar o carro, bati em outro que vinha ao lado. Machuquei só a mão, mas ficou o prejuízo do carro. Agora vou lá na 14ª DP, me chamaram para depor", contou o aposentado.
A Rua São Clemente, que é uma via de grande movimentação de Botafogo, onde estão localizados o Palácio da Cidade - local de trabalho do prefeito do Rio - e diversos colégios, ficou com uma faixa interditada.
Tentativa de latrocínio
A arqueóloga e professora aposentada Tania Lima caminhava pela calçada da Rua General Venâncio Flores, no Leblon, na Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (15), quando foi abordada por um criminoso que tentou roubar sua bolsa.
Durante a ação, o homem derrubou a vítima e continuou tentando retirar o pertence, mesmo com ela caída no chão. Em seguida, efetuou três disparos, que atingiram o pescoço, o ombro e uma das mãos da mulher.
Imagens de câmeras de segurança registraram a violência. Após conseguir levar a bolsa, o assaltante fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa, que o aguardava nas proximidades. Três homens que estavam na região intervieram durante o roubo.
Um criminoso entrou em luta corporal com uma idosa durante um assalto na Rua Venâncio Flores, no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (15) Crédito: Arquivo pessoal https://t.co/2yQDkLLA7P
Tania foi socorrida por equipes da Operação Segurança Presente e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul do Rio. A idosa teve ferimentos no pescoço e no ombro, considerados sem gravidade, além de uma lesão na mão que exigia maiores cuidados. Depois, deixou o hospital com seus familiares, que optaram por transferi-la para uma unidade conveniada ao plano de saúde.
A vítima é uma pesquisadora reconhecida nacional e internacionalmente por sua contribuição à Arqueologia. Professora aposentada do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela teve papel importante na descoberta do Cais do Valongo, na Zona Portuária, um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados nas Américas. Em 2023, recebeu o Hypatia Award, prêmio internacional concedido em reconhecimento à sua atuação na área.
Buscas por envolvidos
O Disque Denúncia divulgou, na segunda-feira (19), um cartaz para ajudar a localizar James Dean Chagas Lindoso, conhecido como Dean, de 44 anos, apontado como autor dos disparos contra a professora.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.