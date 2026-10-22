Os materiais foram recuperados e levados para a 22ª DP (Penha) - Reprodução

Os materiais foram recuperados e levados para a 22ª DP (Penha)Reprodução

Publicado 22/10/2026 14:47

Dois homens foram presos, na madrugada desta quinta-feira (22), pelo furto de um bebedouro e de uma escada da Estação BRT Lobo Júnior, na Penha, na Zona Norte do Rio . Uma câmera de segurança flagrou o crime.

As imagens mostram um dos detidos arrobando uma sala da estação, que estava com cadeado. O autor pega a escada de alumínio, coloca para fora do espaço e volta para furtar o bebedouro. O criminoso até retira o cano de água. Toda ação foi acompanhada pelo comparsa, que dá apoio do lado de fora da sala.

Dupla furta escada e bebedouro de sala em estação de BRT Crédito: Divulgação / BRT Seguro https://t.co/MUMSgLmZwk — Jornal O Dia (@jornalodia) October 22, 2026

O crime aconteceu por volta de 0h25 e durou cerca de um minuto e meio. A Central de Monitoramento da Companhia Municipal de Transporte Coletivos (Mobi-Rio) acionou uma patrulha do Programa BRT Seguro, que conseguiu localizar a dupla.

Odeir Tolentino, de 38 anos, e Pablo Vargas de 32 anos, foram detidos e encaminhados para a 22ª DP (Penha).

O Programa BRT Seguro é composto por mais de 400 agentes, que são alocados em terminais e estações dos quatro corredores do sistema. A demanda para cada área é decidida tendo como base o número de crimes a partir de dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Além de agentes em pontos fixos, parte do efetivo atua em viaturas, com o objetivo de facilitar o acesso à possíveis ocorrências ao longo da cidade.

Desde o início do programa em 2021, foram realizadas mais de 5.400 prisões por roubo, furto, vandalismo, desacato e importunação sexual, além de aplicadas mais de 20 mil infrações por calotes e mais de 43 mil multas de trânsito.

Outro flagrante

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante por transportar ampolas de medicamentos emagrecedores , canabidiol - uma substância extraída da planta maconha - e telefones celulares, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (22). De acordo com a Polícia Federal, nenhum dos produtos haviam sido importados de maneira irregular.

O passageiro, natural de Porto Seguro, na Bahia, desembarcava de um voo comercial proveniente de Foz do Iguaçu, no Paraná, que fez conexão no Galeão. O homem seguiria para a cidade natal dele.

Durante as fiscalizações de rotina, os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) localizaram os produtos na bagagem despachada pelo homem. Ele foi preso em flagrante após não apresentar autorização legal para o transporte dos itens.



O autor responderá pelos crimes de descaminho e importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.



A comercialização e a entrada de medicamentos deste tipo no país dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que fiscaliza a segurança, a qualidade e a eficácia das substâncias para proteger a saúde da população.