Produtos irregulares estavam sendo transportados na bagagem despachada Divulgação / PF
O passageiro, natural de Porto Seguro, na Bahia, desembarcava de um voo comercial proveniente de Foz do Iguaçu, no Paraná, que faria conexão no Galeão e seguiria para a cidade natal dele.
Durante as fiscalizações de rotina, os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) localizaram os produtos na bagagem despachada pelo homem. Ele foi preso em flagrante após não apresentar autorização legal para o transporte dos itens.
O homem responderá pelos crimes de descaminho e importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.
A comercialização e a entrada de medicamentos deste tipo no país dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que fiscaliza a segurança, a qualidade e a eficácia das substâncias para proteger a saúde da população.
Casos recentes
No início do mês, uma mulher de 65 anos foi presa em flagrante com 40 frascos da substância tirzepatida Uma semana antes, um homem de 51 anos foi preso em flagrante com 26 frascos da mesma substância no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).
Em julho, outro homem também foi preso com 40 ampolas de tirzepatida sem a documentação exigida para a importação regular do produto. A apreensão ocorreu no mesmo aeroporto.
Poucos dias antes, uma mulher de 30 anos havia sido detida com medicamentos emagrecedores e anabolizantes. Com ela, os agentes encontraram cinco frascos de tirzepatida e seis de testosterona.
Em maio, um homem foi preso em flagrante transportando medicamentos para emagrecimento, eletrônicos e celulares. Ele também havia acabado de sair de um voo oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná.
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