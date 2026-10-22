Ação na Zona Norte do Rio resultou na apreensão de quatro pistolas, rádios comunicadores e drogas - Divulgação PMRJ

Ação na Zona Norte do Rio resultou na apreensão de quatro pistolas, rádios comunicadores e drogasDivulgação PMRJ

Publicado 22/10/2026 15:27 | Atualizado 22/10/2026 15:50



Sete homens foram presos durante a Operação Barricada Zero realizada nesta quinta-feira (22) nas comunidades do Fubá e do Campinho, na Zona Norte do Rio. A ação também resultou na apreensão de quatro pistolas, rádios de comunicação e drogas. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

A operação foi realizada por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) com o objetivo de desobstruir vias ocupadas por barricadas, cumprir mandados de prisão e verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia.



A ação também busca combater grupos criminosos e coibir a cobrança ilegal de taxas sobre serviços e estabelecimentos comerciais nas comunidades. Até o momento, não foram divulgados os tipos e as quantidades de drogas apreendidas.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Motorista de aplicativo é baleado

motorista de aplicativo Luiz Fernando Santos, de 46 anos, foi baleado na cabeça na região da Colônia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quarta-feira (21). Informações iniciais apontam que ele teria sido confundido com integrantes de um grupo criminoso rival.

O motorista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi transferido, na madrugada desta quinta-feira (22), ao Hospital Municipal Miguel Couto para avaliação da equipe de neurocirurgia. O estado de saúde dele é gravíssimo.



A região de Jacarepaguá é alvo de uma disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos. O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara). A perícia foi acionada para o local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Outro caso



Um motoboy colombiano denuncia ter sido feito refém por criminosos na Penha, na Zona Norte do Rio, após ser confundido com um integrante de uma facção rival. Manuel Lopez Murillo, de 25 anos, estava desaparecido desde que saiu para trabalhar e foi encontrado na última sexta-feira (17). O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo crime.

*Reportagem a estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral