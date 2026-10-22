Município do Rio apresenta nível de alerta para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - Arquivo /Agência O Dia

Município do Rio apresenta nível de alerta para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)Arquivo /Agência O Dia

Publicado 22/10/2026 18:04

O município do Rio de Janeiro está entre as cinco capitais brasileiras que apresentam nível de alerta para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) , com tendência de crescimento dos casos nas últimas seis semanas. A informação é do InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (22).

Na capital fluminense, o aumento dos casos graves de doenças respiratórias é observado principalmente entre crianças menores de 2 anos, adolescentes e adultos de 15 a 64 anos. O levantamento também aponta crescimento das hospitalizações por SRAG associadas ao metapneumovírus no estado do Rio de Janeiro.



Em âmbito nacional, os casos graves provocados pelo metapneumovírus estão aumentando principalmente em estados do Centro-Sul, incluindo o Rio de Janeiro, e do Nordeste. Além disso, o monitoramento indica um leve crescimento dos casos graves associados ao rinovírus e à Covid-19.



Apesar dos sinais de aumento, a incidência de SRAG por Covid-19 permanece em níveis muito baixos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mato Grosso também apresenta sinais de crescimento dos casos graves pela doença.

Cinco capitais apresentam tendência de crescimento

Além do Rio de Janeiro, Aracaju (SE), Cuiabá (MT), João Pessoa (PB) e Palmas (TO) estão entre as cinco capitais que apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas, com tendência de crescimento no longo prazo, considerando as últimas seis semanas.

O perfil etário varia entre as cidades. Em Aracaju e Cuiabá, o aumento ocorre especialmente entre crianças pequenas. Em Palmas, a alta se concentra na faixa de 5 a 14 anos. Já em João Pessoa, o crescimento é observado principalmente entre pessoas de 50 a 64 anos.



Belém (PA), Brasília (DF), Florianópolis (SC) e Rio Branco (AC) também registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco. Nesses municípios, porém, não há sinal de crescimento na tendência de longo prazo.

Pesquisadores da Fiocruz orientam que a população prioritária verifique se está em dia com a vacinação contra a covid-19. No caso das gestantes, é fundamental também se vacinar contra o Virus Sincicial Respiratório [VSR].

O que é a SRAG?

A Síndrome Respiratória Aguda Grave é uma condição caracterizada pelo agravamento de sintomas respiratórios, que pode exigir hospitalização. Entre as possíveis causas estão infecções por vírus como influenza, coronavírus, vírus sincicial respiratório, rinovírus e metapneumovírus.

Dia Nacional da Vacinação



No último sábado (17), a Fiocruz recebeu a visita de milhares de pessoas, entre eles adultos e crianças, que buscaram se vacinar contra diversas doenças, numa grande celebração da importância da imunização. Em Manguinhos, no Rio de Janeiro, mais de 5,3 mil pessoas passaram pelo campus e foram aplicadas mais de 1,2 mil doses de imunizantes. Além das vacinas, o público participou de atividades de promoção da saúde, de divulgação científica, de popularização da ciência e de combate à desinformação e ao negacionismo.