Justiça mantém presa diretora de presídio - Divulgação

Justiça mantém presa diretora de presídioDivulgação

Publicado 22/10/2026 19:25 | Atualizado 22/10/2026 20:41

A Justiça manteve presa preventivamente Graça Maria Silva de Souza , diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio, suspeita de desviar alimentos da unidade prisional feminina. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) defendeu a manutenção da prisão durante a audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (22).





A abordagem ocorreu após uma denúncia sobre possíveis irregularidades na destinação dos alimentos. A ação contou com equipes da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e da Corregedoria da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), que monitoravam o caso. A servidora foi flagrada com cerca de 70 quilos de produtos no porta-malas do carro e acabou afastada do cargo após uma denúncia de irregularidades.



No veículo, os agentes encontraram carnes, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados. Segundo as apurações, os produtos teriam saído do presídio sem nota fiscal, autorização administrativa, termo de saída ou outro documento que justificasse o transporte.



Graça foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde acabou autuada em flagrante por peculato, crime relacionado ao desvio ou à apropriação de bens por funcionário público em razão do cargo.



Durante a audiência de custódia, o Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do MPRJ (NACAC) pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública. O órgão destacou a gravidade dos fatos e a posição ocupada pela investigada, que teria se aproveitado do cargo para retirar alimentos públicos destinados às pessoas privadas de liberdade e aos servidores da unidade. A Justiça acolheu o pedido.



Além do afastamento da diretora, a Seppen instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar sua conduta na esfera administrativa.



Em nota, a secretaria declarou que “não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores” e mantém ações permanentes de combate a essas práticas por meio da Corregedoria e da Ssispen. LEIA MAIS: TRE-RJ impede Anthony Garotinho de votar no segundo turno das eleições A abordagem ocorreu após uma denúncia sobre possíveis irregularidades na destinação dos alimentos. A ação contou com equipes da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e da Corregedoria da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), que monitoravam o caso. A servidora foi flagrada com cerca de 70 quilos de produtos no porta-malas do carro e acabou afastada do cargo após uma denúncia de irregularidades.No veículo, os agentes encontraram carnes, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados. Segundo as apurações, os produtos teriam saído do presídio sem nota fiscal, autorização administrativa, termo de saída ou outro documento que justificasse o transporte.Graça foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde acabou autuada em flagrante por peculato, crime relacionado ao desvio ou à apropriação de bens por funcionário público em razão do cargo.Durante a audiência de custódia, o Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do MPRJ (NACAC) pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública. O órgão destacou a gravidade dos fatos e a posição ocupada pela investigada, que teria se aproveitado do cargo para retirar alimentos públicos destinados às pessoas privadas de liberdade e aos servidores da unidade. A Justiça acolheu o pedido.Além do afastamento da diretora, a Seppen instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar sua conduta na esfera administrativa.Em nota, a secretaria declarou que “não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores” e mantém ações permanentes de combate a essas práticas por meio da Corregedoria e da Ssispen.

A Secretaria Estadual de Polícia Penal informou ainda que Graça foi afastada e autuada em flagrante por peculato, crime que envolve a apropriação ou o desvio de bens por funcionário público em razão do cargo. A Seppen disse que ela foi exonerada das suas funções. Se condenada, pode ser exonerada do serviço público em si.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Graça Maria. O espaço segue aberto.

Civil prende responsável por clínica de estética

Policiais civis realizaram , na manhã desta quinta-feira (22), uma operação contra uma clínica de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, suspeita de realizar procedimentos estéticos invasivos de forma irregular. Segundo as investigações, o espaço usa profissionais sem o registro necessário. A responsável pelo estabelecimento foi presa em flagrante.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral