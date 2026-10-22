Justiça mantém presa diretora de presídioDivulgação
A abordagem ocorreu após uma denúncia sobre possíveis irregularidades na destinação dos alimentos. A ação contou com equipes da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e da Corregedoria da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), que monitoravam o caso. A servidora foi flagrada com cerca de 70 quilos de produtos no porta-malas do carro e acabou afastada do cargo após uma denúncia de irregularidades.
No veículo, os agentes encontraram carnes, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados. Segundo as apurações, os produtos teriam saído do presídio sem nota fiscal, autorização administrativa, termo de saída ou outro documento que justificasse o transporte.
Graça foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde acabou autuada em flagrante por peculato, crime relacionado ao desvio ou à apropriação de bens por funcionário público em razão do cargo.
Durante a audiência de custódia, o Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do MPRJ (NACAC) pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública. O órgão destacou a gravidade dos fatos e a posição ocupada pela investigada, que teria se aproveitado do cargo para retirar alimentos públicos destinados às pessoas privadas de liberdade e aos servidores da unidade. A Justiça acolheu o pedido.
Além do afastamento da diretora, a Seppen instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar sua conduta na esfera administrativa.
Em nota, a secretaria declarou que “não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores” e mantém ações permanentes de combate a essas práticas por meio da Corregedoria e da Ssispen.
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