De acordo com as investigações, o suspeito atuava como “olheiro” do grupo e observava a movimentação nas agências bancárias para identificar pessoas que sacavam dinheiro. Em seguida, repassava informações aos demais integrantes, que seguiam as vítimas e realizavam as abordagens após a saída dos bancos.
Em um dos crimes investigados, ocorrido em março deste ano, no Recreio dos Bandeirantes, o homem foi flagrado dentro de uma agência bancária enquanto observava uma vítima. Na ocasião, ele fotografou a pessoa escolhida como alvo e enviou a imagem aos comparsas.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava as mesmas roupas durante as ações criminosas: um boné verde-oliva e uma camisa creme. As características ajudaram os investigadores a relacioná-lo a diferentes ocorrências.
Somente em agosto, integrantes do grupo foram identificados em pelo menos quatro assaltos em Copacabana, no Flamengo e na Barra da Tijuca. Entre os crimes atribuídos à quadrilha está a tentativa de latrocínio contra uma idosa no Leblon, na semana passada.
As investigações continuam para identificar os demais integrantes do grupo e esclarecer a participação de cada um nos crimes.
Relembre o caso
Na quinta-feira (15), uma idosa de 80 anos, identificada como Tania Andrade Lima, foi baleada e brutalmente agredida durante um assalto na Rua Venâncio Flores, no Leblon, Zona Sul do Rio. Imagens de câmeras de segurança de um prédio registraram toda a ação. A vítima caminhava pela calçada, na altura do número 410, quando o assaltante se aproximou e puxou a bolsa dela.
Em seguida, o criminoso derrubou a idosa e continuou tentando arrancar a bolsa de seu braço. Mesmo com a vítima caída no chão, ele insistiu no roubo e chegou a balear a idosa no pescoço, ombro e na mão.
Poucos segundos depois, três homens que estavam nas proximidades intervieram. O assaltante, então, saiu correndo, levando a bolsa da vítima. Na fuga, ele subiu na garupa de uma motocicleta, onde um comparsa o aguardava, e deixou o local.
Idosa baleada no Leblon foi premiada por descobrir o Cais do Valongo
Tania Andrade Lima é a professora aposentada Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) reconhecida por descobrir o Cais do Valongo, na Zona Portuária.
Pesquisadora sênior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Tania é professora aposentada do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da UFRJ. Ela também fundou e coordenou o Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da instituição, contribuindo para a formação de pesquisadores na área.
Em 2023, a arqueóloga recebeu o Hypatia Award, prêmio internacional concedido pela Confederação dos Centros Internacionais para a Conservação do Patrimônio Arquitetônico (CICOP Net), em reconhecimento aos serviços prestados à Arqueologia, à História e à preservação do patrimônio cultural da humanidade.
Sua atuação ganhou projeção especialmente com a descoberta do Cais do Valongo, na região portuária do Rio. O local foi um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados nas Américas e se tornou uma referência para o estudo da escravidão e de seus impactos na formação da sociedade brasileira.
Ao longo da carreira, Tania também presidiu e foi vice-presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira. A pesquisadora integra ainda conselhos editoriais de revistas científicas do Brasil, de outros países da América do Sul e da Europa.
Entre as homenagens recebidas estão a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, e o prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo, na categoria Rio, em 2016.
A arqueóloga também participou de projetos de preservação da memória histórica da cidade. Entre 2010 e 2012, trabalhou para a Prefeitura do Rio na primeira fase das obras do Porto Maravilha, com intervenções em ruas da região portuária. Os trabalhos incluíram a Rua Barão de Tefé, onde foi encontrado um sítio arqueológico ligado à história da presença africana no Rio.
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