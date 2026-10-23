Estação do Guandu opera com capacidade menor para reparos - Divulgação / Cedae

Estação do Guandu opera com capacidade menor para reparosDivulgação / Cedae

Publicado 23/10/2026 08:48

Diversos bairros do Rio seguem com o abastecimento de água reduzido nesta sexta-feira (23). Segundo a Cedae, após a conclusão de um reparo na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu durante a madrugada, foram necessários ajustes complementares na tubulação. A previsão é que a operação do sistema seja normalizada até as 12h.





De acordo com a Rio+Saneamento, o fornecimento de água na Zona Oeste do Rio e no bairro Canto do Rio, em Seropédica, na Baixada Fluminense, está reduzido desde quinta-feira (22), quando o Sistema Guandu chegou a operar com apenas 50% da capacidade.



Os bairros afetados na capital são: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.



A Rio+Saneamento informa que o fornecimento será normalizado gradualmente em até 72 horas após o restabelecimento da operação da ETA Guandu em 100% da capacidade. O prazo pode variar conforme a localidade, especialmente em áreas elevadas e nas pontas da rede de distribuição.



A concessionária orienta os moradores a economizarem água e adiarem tarefas não essenciais ou que demandem maior consumo durante o período.



Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp, nos números 0800 772 1025 (capital) e 0800 772 1027 (demais regiões), ou acessar o site da Rio+Saneamento (http://riomaissaneamento.com.br/).

LEIA MAIS: Polícia prende olheiro de quadrilha ligada a ataque contra idosa no Leblon De acordo com a Rio+Saneamento, o fornecimento de água na Zona Oeste do Rio e no bairro Canto do Rio, em Seropédica, na Baixada Fluminense, está reduzido desde quinta-feira (22), quando o Sistema Guandu chegou a operar com apenas 50% da capacidade.Os bairros afetados na capital são: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.A Rio+Saneamento informa que o fornecimento será normalizado gradualmente em até 72 horas após o restabelecimento da operação da ETA Guandu em 100% da capacidade. O prazo pode variar conforme a localidade, especialmente em áreas elevadas e nas pontas da rede de distribuição.A concessionária orienta os moradores a economizarem água e adiarem tarefas não essenciais ou que demandem maior consumo durante o período.Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp, nos números 0800 772 1025 (capital) e 0800 772 1027 (demais regiões), ou acessar o site da Rio+Saneamento (http://riomaissaneamento.com.br/).

Águas do Rio também alerta para redução no abastecimento



A Águas do Rio mantém o alerta para possíveis casos de baixa pressão e interrupções no fornecimento em áreas atendidas pela concessionária na capital e na Baixada Fluminense, em decorrência da manutenção realizada pela Cedae.



As regiões afetadas são:



- Capital: Centro e Zonas Norte e Sul.

- Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.



Assim que a ETA Guandu voltar a operar com 100% da capacidade, também terá início a normalização gradual do abastecimento, com previsão de conclusão em até 72 horas. O prazo poderá ser maior em áreas elevadas e nas pontas do sistema de distribuição.



A Águas do Rio recomenda que os moradores reservem a água armazenada em cisternas e caixas-d’água para atividades essenciais.



A concessionária está disponível pelo telefone e WhatsApp 0800 195 0 195, com atendimento gratuito.